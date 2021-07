El enfado de Pepe Domingo Castaño con Manolo el del Bombo: “No dice la verdad”

Fútbol

Las declaraciones a La Razón de Manolo el del Bombo, el conocido hincha de la selección que la ha acompañado durante tanto tiempo han tenido mucho repercusión. Manolo se queja de la falta de atención de la Federación española, considera que no le ha ayudado como él se merece. Dice que ha hecho muchos sacrificios por España y ahora se encuentra en una situación en la que necesita ayuda y no se la dan.

Pepe Domingo Castaño, en la Cope, reaccionó con indignación a las palabras de Manolo, que vio desde la grada de San Petersburgo la emocionante victoria en los penaltis de España contra Suiza en la Euro 2020. Ahora, la selección de Luis Enrique juega el martes en Wembley, Inglaterra, contra Italia y Manolo el del Bombo va a querer estar allí.

“Que le hagan esto a un hombre que ha hecho tanto como Manolo, que hipotecó su vida para acompañar a la selección qué trabajo le costaría a Rubiales”, dijo Pepe Domingo Castaño en la retransmisión del choque. El locutor aseguraba que su queja no se debía a que Manolo hubiera hablado con él. Era una decisión personal interceder por el fan más célebre de la selección española. “No me ha dicho nada, pero lo hago en su nombre, creo que es de obligación que le inviten”.

A Pepe Domingo, sin embargo, le corrigieron otros compañeros durante la transmisión del choque de cuartos. Fue el ex portero y ex internacional Santiago Cañizares el que aseguró que que la Federación sí había ayudado a Manolo: . “A mí me consta de que alguna le vez le han ayudado, pero que las ayudas no eran lo que esperado”.

Por ejemplo, España ha jugado dos encuentros fuera del país en esta Eurocopa, los de octavos y los de cuartos. El primero en Copenhague, contra Croacia y el segundo en San Petersburgo. La Federación le ha pagado a Manolo el viaje y las entradas, aunque no la estancia en esa ciudades. Manolo hace tiempo reconoció que con el bar de Valencia ya no le daba para pagar su viajes con España ni casi para vivir. “Pero entonces no está contando la verdad, la mitad de lo que cuenta es mentira”, reaccionó entonces Pepe Domingo Castaño