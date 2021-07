Fútbol

La Eurocopa no ha sido fácil para Álvaro Morata, que además de las críticas por su juego, luego silenciadas con sus goles, ha tenido que soportar las amenazas de muerte a su familia durante el torneo. Su actuación en la semifinal contra Italia provocó que su mujer, Alice Campello, recibiera amenazas a través de las redes sociales. El gol que Morata, jugador de la Juventus de Turín, marcó contra Italia fue la excusa utilizada por algunos para lanzar todo tipo de amenazas contra el delantero y su familia. Morata fue uno de los protagonistas del choque, no solo por ese gol, sino por fallar su lanzamiento en la tanda de penaltis.

“Que a tus hijos les dé un infarto y se mueran”, “que tu marido tenga cáncer, maldita sea, y tus hijos, también”, “vaca de mujer, me avergüenzo de ser del Véneto, en vez de mostrar tu dinero, ayuda a las personas, perra”, “no publiques la foto del gol de Morata, si no, voy a tu casa y te quemo en directo en Instagram”. Estos fueron alguno de los mensajes que recibió Alice Campello y que ella misma decidió denunciar a través de su cuenta de Instagram.

Campello publicó un mensaje en esta misma red social en el que pidió que “se tomen medidas serias contra este tipo de personas porque es vergonzoso e inaceptable”.

“Sinceramente no sufro por ninguno de estos mensajes, de verdad. No creo que ni siquiera sea una cosa de italianos, sino de ignorancia. Creo que si le hubiera sucedido a una chica más frágil, sería un problema. Recordemos que es un deporte para unir, no para desahogar vuestras frustraciones. Espero que en un futuro se tomen medidas serias contra este tipo de personas, porque es vergonzoso e inaceptable”, fue el mensaje completo que Alice Campello publicó en Instagram.