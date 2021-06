Fútbol

Álvaro Morata, delantero de la selección española, denunció en una entrevista en la Cadena COPE las durísimas amenazas que han recibido sus hijos y los insultos que tienen que aguantar su mujer y su familia a causa de sus actuaciones con la camiseta de España en la Eurocopa 2020.

El delantero de la Juventus fue preguntado por la frase que dijo después del partido contra Polonia en los micrófonos de Mediaset y que provocó un notable revuelo. “En este país opinar es fácil y gratis”, aseguró Morata, quien trató de explicarse en la COPE: “Lo dije con rabia por haber empatado en una Eurocopa. No me voy a poner chulo delante de toda España. Ojalá la gente se pusiera en el otro lugar. Lo que me toca a mí… la gente pita porque es lo que escuchan, hay mucha gente que incita a eso. Yo lo doy todo. No me dan los mismos palos que a otros. Cada cosa que digo es interpretada de un modo y otro. Tengo dos opciones, o callarme o venir aquí a explicarme”.

“Quizá no he hecho mi trabajo como debería. Entiendo que se me critique porque no he metido gol, pero ojalá la gente se pusiera en el lugar de lo que es recibir amenazas, que te digan que se mueran tus hijos… cuando pasa alguna tragedia dirían este es buen chaval. Cada vez que llego a la habitación, dejo mi teléfono a otro sitio. Lo que me molesta es que se lo digan a mi mujer, que se lo digan a mis hijos. Les dicen de todo. No dormí nada estos días, por la adrenalina. Soy el más contento, pero me jode no hacer bien mi trabajo. Me pitaron antes de calentar, pero estoy contento de tirar el penalti y haberlo fallado. Si yo tengo que estar pendiente de la gente, en lugar de hacer mi trabajo, solo me van a perjudicar. Eso es lo que quería decir. Se exagera mucho”, aseguró Morata.

Cuestionado por su relación con la prensa, el delantero dio su versión: “Estoy bien con ellos. Ya te digo que veo poco. Quizá más quien me ataca que quien no. Me quedo con la gente que me escribe y me llama. Iker, Pepe Reina, Raúl… Esos son los que de verdad hay que agradecerles”.

También habló de la buena relación que mantienen los jugadores con Luis Enrique: “Hay sintonía con todos, es difícil encontrar un grupo así. Muchas veces cuando pasas por un momento como el mío estás atento a todo. Pienso, esta gente confía en mí. La gente actúa con naturalidad. Cada uno de mis compañeros me ha ayudado”.

“Tenemos estrellas. Jordi Alba, Koke, Gerard Moreno… Koke ya se ha pasado el juego. Para mí son estrellas. Lo que tenemos que hacer es currar. Ojalá no meta ni un gol más, pero seamos campeones de Europa. O no jugar ni un minuto más. Hemos crecido viendo a la otra generación, estuve en Colón. En la de 2008. No vamos contra nadie. Es más por satisfacción propia. Por nosotros, por nuestras familias. Por toda España, hay mucha gente que nos apoya. Hay muchas veces que se dicen cosas buenas y no las miro. Me duele porque no me conocen. He estado a punto de contestar a deportistas que han pasado por esta situación… tienes que echar un cable al compañero de profesión”, continuó.

En cuanto a su estado de ánimo, Morata transmitió la idea de que está fuerte: “¿Cómo voy a estar mal? Si estamos jugando una Eurocopa. La vida me sonríe, estoy esperando a que me suelte carcajadas. No estoy mal, te lo aseguro. Hoy miré a Sarabia en el entrenamiento y le digo ‘¿has visto dónde estamos?’”.

En este sentido, Morata valoró positivamente la presencia de un psicólogo en la selección: “Joaquín nos ayuda mucho. Está muy bien tener una persona que te entienda y te escuche cada vez que lo necesitas. Tengo miedo a volar, me hacen bromas con ello y poder hablarlo con él está muy bien”.

Morata confesó cómo desconecta en la concentración: “Estoy haciendo un curso online para perder el miedo a volar. Con la play. Damos algún paseo con el patinete. Ping-pong… a Pedri me lo como al ping-pong. Ojalá podamos seguir con este ambiente”.