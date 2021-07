Fútbol

Morata falló el último penalti, sin tiempo para reaccionar, pero Luis Enrique quiso alabar todo lo bueno que ha hecho en esta Eurocopa. Empezando por asumir ese lanzamiento. “Tenía un problema en el aductor, pero ha querido tirar el penalti, eso dice mucho de su personalidad. Ha estado a un nivel bestial, ha salido y ha generado mucho desconcierto en el rival, ha marcado el gol”, explicaba el seleccionador.

Un partidazo del que se va con mal sabor de boca y sin que el seleccionador pudiera agradecerle su esfuerzo y su acierto en muchos momentos. “No lo he visto porque se ha ido al control antidoping”, aseguraba. Él y Jordi Alba fueron los “agraciados” en el sorteo.

Luis Enrique quiso destacar también el trabajo de Dani Olmo, el otro lanzador que falló después de hacer un partidazo ante Italia. “Dani Olmo hoy ha estado descomunal. Es un jugador inteligente, con mucha calidad. Hemos intentado quitarle la referencia a Chiellini y a Bonucci, que ya vimos lo que hicieron con Lukaku”, reconocía el seleccionador. “Hemos querido ser cuatro contra tres [en el centro del campo] y que el nueve jugara a la altura del pivote. Hemos empezado a crecer como equipo, hemos creado superioridad y nos ha faltado la guinda. Italia presiona muy bien y es difícil quitarles el balón. Dani Olmo es un jugador muy importante para nosotros porque puede jugar en varias posiciones, tiene gol y es muy completo”, analizaba Luis Enrique.

Pero al futbolista que más halagó fue a Pedri. “Lo de Pedri en este Europeo no se lo he visto a muchos jugadores con 18 años. Cómo ha rendido, cómo interpreta el juego, cómo ocupa los espacios, la calidad que tiene. No he visto cosa igual nunca Es algo fuera de toda lógica”, dice.

El canario debe ser una de las piezas clave en el equipo para el Mundial de Qatar del año que viene. ”No es que sea el bloque del Mundial, ojalá lo sea. Me gustaría llevar un bloque tan unido y tan potente como este”, asegura.