El exceso de dudas del Atlético para el derbi de Champions

Lenglet no pudo comenzar el partido en Getafe por unas molestias; De Paul se marchó en el descanso con un doloroso golpe en el muslo y Correa fue expulsado cuando quedaban apenas dos minutos para que se cumplieran los 90.

La roja que vio el argentino no le impedirá estar en el derbi de la Liga de Campeones, pero compromete su futuro para los próximos compromisos del Atlético. No sólo por la tarjeta roja sino por lo que llegó después, los insultos al árbitro –hijo de mil putas, cagón»– que pueden añadir más partidos de castigo y que comprometen su participación no sólo en el partido de Liga del próximo domingo contra el Barcelona sino en la vuelta de la Copa contra los azulgrana.

Es muy complicado para Simeone poder enfrentarse a los partidos de uno en uno. Se le acumulan los compromisos y en esta semana se juega su futuro en la Liga y en la Liga de Campeones y en apenas dos semanas asoma la Copa del Rey con el paso a la final en juego contra el Barcelona.

Y la afronta después de sufrir dos derrotas de manera consecutiva, contra el Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones y en la Liga contra el Getafe. Dos tropiezos que rompen la racha que llevaba el Atlético. No era tan espectacular como la que le llevó a encadenar 15 victorias consecutivas en todas las competiciones, pero después de la derrota en Leganés sumaba diez partidos sin perder, con seis victorias y cuatro empates.

Ahora tiene que revertir la tendencia cuando la temporada se pone complicada y los títulos se deciden. «Después de perder, nadie está contento, pero no porque juguemos con el Madrid la Champions y el domingo que viene con el Barcelona. Los jugadores no están bien porque no hicimos un buen partido. Debemos tratar de estar fuertes, juntos, con la ilusión de mejorar desde el juego. A partir de mejorar desde el juego nos podemos imaginar otras cosas», reflexionaba Simeone después del partido en Getafe. El Atlético no supo sujetar el resultado a favor después de la expulsión de Correa, pero el Cholo no quiere mirar al árbitro. «Nosotros no podemos ponernos a pensar en lo que el árbitro hizo o no hizo, nosotros tenemos que jugar mejor», dice.