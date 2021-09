¿Quién es Balde, titular en el Barcelona contra el Granada en el lugar de Jordi Alba?

Fútbol

Jordi Alba se lesionó después de pegarse una carrera en el partido contra el Bayern y Koeman no dudó: Balde, 17 años (cumple 18 el 18 de octubre), a jugar. “No me esperaba que iba a salir. Jordi pidió el cambio, calenté 30 segundos y me dijeron que saliera”, explicó después el futbolista en los micrófonos del club. Jugó 16 minutos, en los que recorrió 2,4 kilómetros y tuvo una eficacia en el pase de 10 completados con éxito de 13 intentados. Dejó muy buena impresión, aunque es verdad que en ese momento el conjunto alemán había bajado ya un poco las revoluciones. La lesión de Alba es muscular, de ahí que tenga varias semanas por delante para recuperarse y que haya un puesto en el aire en los onces titulares del Barcelona. A la primera, Koeman ha vuelto a apostar por la juventud.

El estreno de Balde, en realidad, no fue casual porque ya se viene hablando de él desde hace tiempo. Es uno de esos jugadores que se tienen en la cantera a los que se ve con muchas posibilidades de formar parte del primer equipo. “Fue una pena por el resultado, pero estoy contento por el debut, por el que llevo trabajando desde que llegué aquí con siete años. Debutar en Champions contra el Bayern es un sueño hecho realidad”, aseguró el futbolista. Su padre, Saliu, es de Guinea-Bisáu, su madre es dominicana y él nació en Barcelona. Iba para atleta, pero pronto se descubrieron sus dotes futbolísticas, cuando tuvo que jugar en el equipo de su hermano, contra gente más mayor, y lo hizo bien.

Destacó en el Sant Gabriel, pasó una temporada por las categorías inferiores del Espanyol y después ya llegó a La Masia. De tan pequeña, como todos los “buenos”, jugaba de delantero, pero fue cambiando de posición hasta la de lateral izquierdo. “Me llevé la camiseta y seguramente la enmarcaré. Y cambié con Davies, que juega en mi posición y me gusta mucho, y Upamecano. Espero seguir cogiendo minutos y aprendiendo”, explicó el futbolista tras el duelo con el Bayern.

La palabra para definirlo es ”velocidad”. Pese a estar todavía en edad juvenil, ya juega en el Barcelona B. Siempre ha ido una categoría por encima de lo que le tocaba. Tiene un gran capacidad ofensiva, de ahí que se tenga fe en él como sustituto de Alba, de similares características. Eso sí, es joven y tiene que aprender. El puesto de lateral izquierdo en el Camp Nou lleva años con un mismo dueño. Ni canteranos como Miranda o Cucurella lograron tener un sitio, tampoco fichajes como Júnior Firpo. Balde es el siguiente que lo va a intentar. Koeman ha apostado por él pese a tener otras opciones como Dest o Miranda, aunque en ambos casos tendrían que jugar a pie cambiado.