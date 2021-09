La doble moral de Piqué: criticó a Sergio Ramos por quejarse del calendario y ahora se queja él

Fútbol

El Barcelona volvió a tropezar en LaLiga y ya son tres los partidos seguidos que acumula sin ganar. No conoce la victoria después del parón de selecciones y tras la derrota en Liga de Campeones contra el Bayern (0-3), llegó el empate en casa el pasado lunes ante el Granada (1-1) y ahora el 0-0 en Cádiz. Después de este último encuentro, Gerard Piqué, uno de los capitanes del equipo, expresó sus quejas por el apretado calendario que está sufriendo el Barcelona.

“No entiendo cómo nos ponen un calendario como el que nos ponen. Nos pusieron a jugar un lunes. ¿Por qué no el sábado o el domingo? No sé quién hace los calendarios, jugando lo que nos estamos jugando. Lo del árbitro puede pasar, pero esto… No es una crítica, sino una reflexión para que ayude a los jugadores. En menos de 72 tenemos un partido, luego la Champions, después el Wanda… Somos personas. Poner el partido un poco antes no cuesta nada”, aseguró en Movistar+.

Estas quejas de Piqué contrastan con las declaraciones que hizo en noviembre de 2019 en El Partidazo de COPE, cuando respondió a Sergio Ramos por lamentarse del calendario que tenía el Real Madrid antes de un Clásico contra el Barcelona.

“Al final el único perjudicado es el Real Madrid, salimos perjudicados porque habría que jugar el mismo día que el Barça y tener el mismo descanso”, dijo Sergio Ramos después de conocer que el Clásico se iba a jugar el miércoles 18 de diciembre de 2019 a las 20:00 en el Camp Nou y que el Madrid llegaría a ese encuentro con 29 horas de descanso menos que el Barcelona. Mientras que los azulgrana disputaron su partido contra la Real Sociedad en San Sebastián el sábado 14 a las 16:00, los madridistas visitaron al Valencia el domingo a las 21:00.

Esta fue la respuesta de Piqué a Sergio Ramos: “Tendrán más para el siguiente partido. Siempre hay algún tipo de queja, el calendario entiendo que es el que es. Los jugadores estamos acostumbrados a jugar partidos con dos, tres días de diferencia”.

“El partido se tenía que haber jugado el día que se tenía que haber disputado [el día 26]. Si hubiera sido a la inversa, el Barça se hubiera quejado. Nosotros no propusimos aplazar el partido. Esto empezó con [Javier] Tebas que propuso jugar en Madrid y a partir de ahí jugamos el 18 de diciembre. Nosotros, no nos quejamos”, añadió Piqué.