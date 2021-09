El regreso más esperado en el Barcelona en medio de la crisis

Fútbol

Casi toda la actualidad del Barcelona sigue girando alrededor de Ronald Koeman y su incierto futuro. El banquillo azulgrana es una silla eléctrica ahora mismo para el neerlandés, después de la derrota contra el Bayern Múnich, los empates contra el Granada y el Cádiz y la situación de tensión que vive con el presidente Joan Laporta. “He oído los rumores, pero no voy a perder tiempo en lo que no puedo controlar. Lo que tenemos que hacer es ganar partidos”, explicó Koeman en la conferencia de prensa previa al duelo con el Levante, en el que el preparador de nuevo se juega mucho y que llega, eso sí, con una buena noticia, ante la que, por otro lado, hay que tener cuidado.

Ansu Fati vuelve a una convocatoria y podría tener algunos minutos ante el Levante en el Camp Nou después de pasar un calvario. Acababa de cumplir 18 años y ya era internacional con la selección española absoluta y se había ganado el puesto en el Barcelona. Convenció rápido a Koeman y en ese arranque de la Liga pasada, en seis jornadas había marcado dos goles al Villarreal, uno al Celta y uno al Real Madrid, más una diana más en la Champions ante el Ferencvaros. Pero todo se paró en un fatídico duelo contra el Betis el 7 de noviembre de 2020 y lo que parecía para unos meses por el desgarro en el menisco de la rodilla izquierda se ha ido casi a un año, después de cuatro operaciones. 323 días después puede volver a sentirse futbolista. “Tengo muchas ganas de volver a jugar, sentirme futbolista y sobre todo disfrutar. Llevo un año sin jugar y quiero ir cogiendo el ritmo y la confianza poco a poco. Cada vez que me toque jugar intentaré aportar algo nuevo al equipo, lo que soy yo”, dijo el atacante en una entrevista en Barça TV en la que recuerda cómo fue el primer día que pudo volver a entrenar: “El día que volví a ponerme las botas invité a mi padre y a mi hermanito pequeño al entrenamiento. Fue un día de mucha alegría. Sobre todo, para mi padre, que cuando me vio saltar al campo, correr, tocar balón, se puso a llorar, y yo también. Fue un día muy emocionante para toda mi familia”.

Heredero del “10″ de Messi

Ansu Fati ha heredado el “10″ de Messi. “Es un honor. Quiero dar las gracias al club. Es todo un reto llevar este número por lo que comporta; lo tuvieron Leo y Ronaldinho, entre otros. Es una presión más, pero cuando estás en el primer equipo tienes que asumir tu responsabilidad”, admite. Su presencia será una ilusión para los aficionados de su equipo, pero Koeman desvela que es importante manejar bien los tiempos. “A Ansu le falta mucho para estar como antes. Ha estado mucho tiempo fuera y eso no se recupera en dos semanas. Hay que ayudar al jugador y pensar que si está del todo bien en noviembre pues esperaremos a noviembre. Hay que ir poco a poco”. No hay que olvidar que estamos hablando de un chico que todavía tiene 18 años (cumple 19 el 31 de octubre) y que lleva un año sin jugar y que, en total en su carrera, apenas acumula 31 partidos de Liga (1.459 minutos).