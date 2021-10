Pillada a Memphis Dephay: de fiesta con Cardi B tras la derrota del Barça ante el Atlético

Fútbol

La situación del FC Barcelona es un drama: matrimonio de conveniencia en el banquillo y una bomba de relojería en el vestuario, donde ya no faltan los reproches entre los jugadores. El Barça no está para fiestas, pero Memphis Depay, sí. El club culé está atravesando una de las peores crisis deportivas e institucionales que se recuerdan y tras el encuentro ante el Atleti el equipo quedó muy tocado. Los rojiblancos hurgaron en la herida del FC Barcelona, al que le endosaron un 2-0 con gol incluido de Luis Suárez.

Muy reveladora fue la amarga reflexión de Gerard Piqué que no puso paños calientes a la hora de analizar el partido y los problemas del Barcelona: “Podríamos estar 3 horas jugando que no meteríamos un gol”, afirmó el defensa. Y añadio: “El tema está complicado, estamos sufriendo. Son tiempos difíciles y no lo habíamos vivido antes. Tenemos muchos problemas y la gente lo sabe”.

Cazado de fiesta

Sin embargo, la derrota no debió afectar mucho a Memphis Depay que fue cazado de fiesta tras el encuentro. Tras el encuentro en Madrid, los internacionales se van al compromiso con sus selecciones y ha sido ahí cuando el neerlandés ha aprovechado para irse de fiesta.

El delantero azulgrana compartió una noche de fiesta con la cantante Cardi B la noche después del hundimiento en el Metropolitano. La artista fue la que compartió en su Instagram un storie en la noche del domingo. En la instantánea aparece el futbolista posando con otros dos amigos. En la últimas horas la fotografía ha circulado por redes sociales provocando un gran enfado entre la afición culé.

La imagen compartida por la rapera en redes sociales FOTO: Instagram La Razon

Memphis Depay guarda una buena relación con varios artistas del mundo de la música. Incluso se atrevió a publicar su propio ‘hit’, un ‘freestyle’ que sacó a la luz con el título “5 Milli”. De ahí que no sorprenda que haya raperos entre sus amistades y una de ellas, Cardi B, estuvo con él en una fiesta durante la noche del domingo 3 de octubre.

No ha salido ningún otro contenido en redes sociales sobre los detalles de la fiesta o que permitan saber hasta que hora se quedó o si acudió incluso a cenar. Previamente, Cardi B había presumido de chuletón con sus colegas y quizás el neerlandés también lo disfrutara.

Esta tarde-noche de ‘relax’ sucedió a pocos días de que Memphis Depay deba saltar de nuevo al campo con la Selección de Países Bajos. Se verá las caras con Letonia el día 8 en un nuevo encuentro de clasificación al Mundial de Catar y, después, con Gibraltar el día 11. Es bastante probable que él sea titular en las dos citas.

El delantero, señalado: ¡Pierde fuelle!

Memphis Depay arrancó con fuerza su etapa en el FC Barcelona, pero ha perdido fuelle en los últimos compromisos y en el vestuario ya empieza a preocuparse por el nivel mostrado en las últimas citas.

El delantero brilló en sus primeros partidos como blaugrana pero se hunde a la par que el resto del equipo. En la pretemporada firmó tres goles en cuatro partidos, ritmo que mantuvo una vez arrancó la competición oficial. Memphis fue clave con dos tantos y una asistencia en los tres primeros partidos de Liga. Marcó el gol del empate ante el Athletic (1-1) y colaboró en el triunfo ante el Getafe (2-1).

Memphis no perdió el olfato en el primer parón de la temporada, ya que firmó otros cinco goles en los tres partidos que disputó con la selección neerlandesa en septiembre (hat-trick ante Turquía y doblete contra Montenegro).

Pero a partir de ese momento no ha podido mantener el mismo ritmo anotador. El neerlandés solo ha visto portería una vez en los últimos seis compromisos oficiales con el equipo blaugrana.