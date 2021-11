Alexia Putellas: el orgullo y la emoción de la primera española que gana el Balón de Oro

Fútbol

Alexia Putellas se emocionó al recibir el Balón de Oro. Es la primera española que lo consigue. «Estoy un poco emocionada, la verdad», reconocía la capitana del Barcelona. «Es un momento muy especial», añadía antes de empezar con los agradecimientos: «a todas mis compañeras, a todas con las que he coincidido a lo largo de mi carrera, pero sobre todo a las que tengo actualmente. Es un premio individual, pero sobre todo es un éxito colectivo». Recordó también a los entrenadores, a la afición y al club, «que el destino ha querido que hoy sea su 122 cumpleaños», añadía ante la mirada orgullosa del presidente, Joan Laporta.

Pero la dedicatoria más emotiva fue para su familia. Para su madre y para su hermana, que la acompañaban en el Teatro Chatelet de París y acabaron subiendo al escenario con ella. Pero el Balón de Oro tenía, sobre todo, una dedicatoria especial para su padre, fallecido hace unos años. «Quiero dedicarle este trofeo a alguien que ha sido, es y será siempre muy especial para mí, por quien hago todo esto. Espero que estés muy orgulloso de tu hija. Allí donde estés, es para ti, papá», dijo emocionada. «Cuando murió su padre se encerró en el fútboi. Él está superorgulloso. Yo lo sé», confirmaba Elisabeth, su madre.

«Siempre venía a casa con las rodillas marcadas», recordaba su madre, que tampoco podía contener la emoción mientras se veía en la pantalla y veía a su hija convertida en la mejor jugadora del mundo. «Todo el trabajo tiene su recompensa», decía.

«Es como se ve en el campo. Exigente, correcta, lo quiere todo muy perfecto. Es la mejor hermana que puedo tener», aseguraba su hermana Alba. «Aún no me lo creo que [el Balón de Oro] sea mi hermana. Es como un sueño. No me creo que vaya a ser la mejor del mundo, con lo grande que es el mundo. Te lo mereces. Para nosotros siempre has sido la mejor. Ahora créete que eres la mejor del mundo», añadía Alba.

Han pasado 60 años desde que Luis Suárez logró ese mismo premio. Di Stéfano ya lo había conseguido antes. La ceremonia era más sencilla. No había gala ni festejo como ahora. La entrega del trofeo a Suárez se produjo sobre el césped del Camp Nou antes de un partido de la Copa de Europa. Pudo volverlo a ganar en 1964, cuando fue campeón de Europa con el Inter y con la selección española. «Luisito» era la estrella, pero el premio fue para el escocés del Manchester United por algún motivo.

Desde entonces ningún futbolista español ha conseguido ser reconocido como el mejor de Europa. No lo lograron Butragueño, Míchel, Raúl, Xavi o Iniesta. Pero donde no llegaron ellos ha llegado Alexia Putellas.

La centrocampìsta española es sólo la tercera jugadora que lo recibe. El premio, como Balón de Oro, sólo existe desde 2018, cuando lo ganó la noruega Ada Hegerberg. En 2019 fue Megan Rapinoe la vencedora, Ahora la mejor del mundo es Alexia Putellas. El premio femenino sí existe para la FIFA desde 2001. Durante años el premio de la FIFA y el Balón de Oro fueron uno. Por separado el Balón de Oro sólo se entrega desde hace tres años.

Alexia ha hecho historia, pero no ha estado sola en la ceremonia. A su lado, sentadas en la grada del teatro estaba su compañera en el Barcelona Jenni Hermoso, segunda clasificada. Balón de Plata, aunque ya no se entregue. Sus compañeras en el Barcelona Lieke Martins, Irene Paredes y la portera Sandra Paños también estaban nominadas.