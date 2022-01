Piqué pública su nómina y su extracto bancario en Twitter para atacar a un periodista

El Barcelona tiene que hacer sitio en su masa salarial para poder inscribir a Ferran Torres. Ha cedido a Coutinho al Aston Villa y espera hacer algún movimento más que abra la puerta al nuevo fichaje. Por eso en el club y en los futbolistas ha dolido la información que ha salido em Esport3 en la que se desvelaban los sueldos de los futbolistas y aseguraba que Gerard Piqué, con 28 millones de euros, era el que más cobraba de la plantilla. Después Busquets con 23 y en el podio, Jordi Alba, con 20. Es decir, las llamadas “vacas sagradas” del club se comerían gran parte del presupuesto que se puede gastar en trabajadores.

Sueldos del Barcelona FOTO: La Razón (Custom Credit)

Piqué ha saltado para desmentirlo y ha mostrado su cuenta bancaria y su nómina de diciembre.

“Personajes como éste cobrando de una televisión pública para defender a sus amigos. Aquí tienes el 50% de mi nómina cobrada a 30 de diciembre. Respétate un poco.

Personatges com aquest cobrant d’una televisió pública per defensar els seus amics. Aquí tens el 50% de la meva nòmina cobrada a 30 de desembre. Respecta’t una mica. https://t.co/luHsMMqJD8 pic.twitter.com/l4IAtqvexU — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 7, 2022

El Barcelona también ha salido a desmentir tal información:

“1) La información sobre los sueldos de determinados jugadores del primer equipo no ha sido, en ningún caso, suministrada por el Club y se ignora su origen”, aseguran para dejar claro que la filtración no parte de la directiva y no comenzar un enfrentamiento con la plantilla, como ya vivió Bartomeu.

22. En cualquier caso, las cantidades a las que hace referencia la información son erróneas, no se ajustan a la realidad y, además, en el caso de los tres primeros jugadores aludidos da como fijas cantidades que, siendo variables, posiblemente nunca se llegarán a meritar”

“3. Es falso que los jugadores aludidos sólo hayan diferido el 100% de su salario. Los Sres. Piqué, Busquets y Alba renunciaron a parte de su sueldo cuando firmaron la última renovación contractual el pasado verano”, insiste la publicación del Barcelona acerca de los sueldos.

Hablar de los sueldos es algo que nunca gusta porque se considera que se entra en un terreno resbaladizo y más cuando las cosas no funcionan. Siempre se habla de lo que ganan los futbolistas cuando su rendimiento está en entredicho, como en el Barcelona de esta temporada. Por eso el club, que les pidió un esfuerzo económico para poder seguir adelante, ha reaccionado tan rápida y tajantemente: “Consideramos improcedente, poco profesional y que se ha actuado con mala fe cuando se ofrece esta información como cierta y veraz y lamentamos que se faciliten datos de este tipo que afectan al derecho personal de los jugadores y que merecen, cuando son ciertos, la más alta confidencialidad”.