El Barcelona pagó “el complejo”

Xavi dijo que afrontaba el Clásico como un examen y en las notas aparece un «necesita mejorar». Estuvo cerca del aprobado, pero para llegar a él necesita una victoria de peso que tendrá que seguir buscando, porque el duelo contra el eterno rival se le escapó en la prórroga (2-3). «Hemos empezado con complejo por todo lo que ha pasado los últimos años, pero cuando nos lo hemos quitado hemos competido. Para mí hemos sido mejores, hemos tenido el partido. Si tiras una moneda al aire y sale cara del Barça no le hubiera extrañado a nadie», dijo el entrenador azulgrana en Movistar. «Es para salir con la cabeza alta, pero falta ganar. Esto es el Barça», completó Piqué.

La alineación del Barcelona desde que llegó Xavi al banquillo salía casi sola por la cantidad de bajas que ha tenido. Era lo que había, teniendo que tirar muchas veces de canteranos. Esa situación ya empieza a cambiar con casi todos los jugadores recuperados. Ferran Torres fue titular a la primera y se le notó el tiempo que lleva parado (no jugaba desde octubre y todavía está en fase de adaptación). Fue sustituido al descanso. Pedri también notó la falta de competición (en su caso, está sin jugar desde septiembre) pero él no necesita adaptarse. Koeman le dio galones y Xavi se los va a mantener por lo que hace: pide la pelota y mueve al equipo con criterio. Y corre kilómetros y kilómetros hasta que explota, como le ha pasado este curso después de un 2021 agotador entre su club y la selección. Y Ansu Fati volvió a demostrar su gran relación con el gol. «Es una evidencia que les falta ritmo, pero nos van a dar mucho. Los jóvenes han tenido personalidad. Hemos estado bien, pero me voy triste por el resultado», analizó el preparador barcelonista.

“Los jugadores tienen compromiso”

En lo negativo, el Barça falló en algo que tenía estudiado: si este Madrid es peligroso es en los contragolpes, y dos de los tres goles llegaron así. «Son errores nuestros. No hemos sabido cerrar, cortar las contras como habíamos hablado. Y no hemos sabido cuidar la pelota, sobre todo los de arriba. Nos han pillado cuando mejor estábamos. Han aprovechado nuestros fallos», dice Xavi.

“No tengo ninguna queja porque los jugadores tienen compromiso”, añadió el preparador. Pero falta ese resultado para redondear. “Es el que te da la razón y hoy no nos la da, pero en las sensaciones nos dice qué debemos hacer y que el Barça debe ir hacia arriba”, añadió.