El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha terminado la temporada “cabreado y decepcionado con la actitud del equipo”, según reconoció en una entrevista concedida al diario L’Esportiu. Laporta repasó la complicada situación económica del club, reprobó el trato de LaLiga al Barça con el límite salarial y criticó con dureza al representante de Gavi, al que acusó de estar complicando la renovación. De sus críticas se salvó el entrenador, Xavi Hernández, que “lo ha hecho muy bien”.

Laporta habló de “un último tramo de temporada desastroso”. “Estoy decepcionado con la actitud del equipo. He sufrido tanto o más que Xavi por esa falta de carácter. No lo entiendo y ha sido una gran decepción”, resumió el dirigente la sensación que le deja esta campaña. Laporta ya avisó que “perder tiene consecuencias” y habrá cambios. Aprovechó también para atacar a la anterior directiva: “Tenemos una plantilla que debe hacerse más competitiva. Tenemos unos contratos heredados que son difíciles de reconducir y debemos tomar decisiones en ese sentido. Me imagino que serán decisiones drásticas o que deben adecuarse a la situación económica del club. El legado que hemos recibido es nefasto”.

Esos problemas económicos condicionan los movimientos del Barcelona en el mercado. “Ahora estamos bloqueados. Según LaLiga, ni ingresando 600 millones de euros podríamos tener margen salarial”, aseguró Laporta. “Tenemos una doble realidad perversa, que es el criterio de LaLiga. Es inverosímil la forma que tiene de reaccionar ante una situación como la del Barcelona. Respetamos las normas, pero entendemos que son estrictas y un agravio comparativo con otros países”, añadió.

Otro tema que inquieta a Laporta es la renovación de Gavi, que tiene contrato hasta 2023. Al presidente del Barcelona le molesta el comportamiento del agente del futbolista, al que acusó de estar complicando la renovación: “Hace mucho tiempo que su representante tiene la oferta de renovación sobre la mesa. Nosotros no tenemos noticias de que la haya aceptado. Las noticias que tenemos son que está comparando. No entendemos por qué su representante está jugando y comparando”.

Laporta también valoró la renovación de Kylian Mbappé con el París Saint-Germain y manifestó que “distorsiona el mercado”. “Los jugadores acaban siendo secuestrados por el dinero. Son los efectos de que un club tenga un estado detrás. Esto va contra todos los principios de la Unión Europea. Es una reflexión sobre la sostenibilidad del fútbol en Europa”. “El mercado está distorsionado por los clubes estado y está clarísimo cuáles son: tenemos el PSG, el Manchester City y los que vendrán”, sentenció.