Müller advierte al Barcelona sobre Lewandowski y le recuerda lo de Ribéry y el Real Madrid

El veterano futbolista del Bayern Thomas Müller confía en que el delantero polaco Robert Lewandowski, que ha expresado su intención de abandonar el club, continúe en el equipo. En declaraciones a Kicker, Müller mandó un mensaje al Barcelona, que pretende el fichaje de Lewandowski, y recordó el caso de Franck Ribéry en 2009. El francés quiso marcharse al Real Madrid y terminó jugando una década más en el conjunto muniqués.

“Deseo que quien ha sido mi socio ofensivo durante años siga. Estamos en la pausa de verano y es una época en la que hemos vivido muchas cosas. Recuerdo el deseo de Franck Ribéry de irse al Real Madrid”, declaró Müller. Lewandowski tiene contrato con el Bayern hasta 2023 y la entidad alemana ya ha dejado claro que no piensa dejarle salir este verano. Müller aseguró que no cree que el rendimiento del polaco se vea afectado si finalmente se ve obligado a seguir en el Bayern. “Todo jugador que siga en el Bayern el 1 de septiembre querrá jugar bien, jugar mal es algo que no satisface a nadie”, dijo.

“Nuestra relación en el campo es conocida. Pero, naturalmente, el negocio es de tal manera que esto puede cambiar. En general hay algo clave: el club es más importante que nosotros los jugadores”, manifestó Müller sobre esa sociedad que forma con Lewandowski en el campo.

El exfutbolista Lothar Matthäus declaró también a Kicker que “habrá una separación” entre Lewandowski y el Bayern y achacó los problemas entre el jugador y el club al intento de fichar a Erling Haaland. “Creo que a Lewy le faltó que le hablaran abiertamente. El Bayern se esforzó sin duda por conseguir a Haaland. Entiendo la decepción de Lewy. Con semejante chapuza, no hay que extrañarse de que no quiera jugar más. Habrá una separación, no puede seguir bien. Muchos jugadores notan que el ambiente en el Bayern ha cambiado y ya no es tan bueno como antes “, declaró Matthäus.

“Si tuviera la oportunidad como Bayern de fichar a Romelu Lukaku y Sadio Mané por Robert Lewandowski y Serge Gnabry, lo haría. Con eso podrías atacar internacionalmente, habrías conseguido dos grandes nombres”, añadió.