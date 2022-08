Pánico en el Barcelona: los fichajes que se marcharán si no son inscritos en LaLiga

En las oficinas del Barcelona no cabe nadie más. Están en plena ebullición porque necesitan aligerar masa salarial para pode inscribir a los fichajes, que todavía no lo han hecho. En la web de LaLiga, en Real Madrid, se puede ver que Tchouameni y Rüdiger, aunque sin foto, ya forman parte de la plantilla de Ancelotti para esta temporada y para comenzar el campeonato el domingo en Almería, pero en el Barcelona no hay ni rastro de Lewandowski, Rapinha y el resto de jugadores con los que tanto ha animado Laporta el verano y tanto ha animado a sus aficionados. Pero, por ahora, como no están inscritos, es como si no los hubiese fichado.

Hay jugadores como Franck Kessie y Andreas Christensen que pueden quedar libres si no son inscritos, y los otros, entre los que están Sergi Roberto o Dembélé, que firmaron nuevos contratos, pues tendrían que esperar a que el club hiciese nuevos movimientos. «Se podrá inscribir a todos los jugadores», aseguró Laporta hace unos días en la tradicional Fiesta de las Peñas previa a la disputa del Trofeo Joan Gamper. «Todos aquellos que preveían malos augurios para nuestro club no calibraron la fuerza del Barça y la importancia de la marca Barça. No les hicimos caso y nos dedicamos a trabajar para volver a ser una referencia en el mundo del fútbol. El mundo del fútbol vuelve a mirar al Barça», insistía, sin hacer referencia a que pasan los días, se acerca el sábado, cuando el equipo catalán debuta en LaLiga ante el Rayo y no hay rastro de los nuevos futbolistas en el único lugar en el que es necesario que aparezcan.

Es verdad que el Barcelona tiene margen hasta septiembre, que es cuando acaba el mercado, pero diría muy poco de la estabilidad azulgrana que no pueda apuntar a los futbolistas para el primer encuentro de la temporada.

Por eso la actividad es frenética y literalmente contra el reloj en los despachos. Van cayendo los días del calendario mientras se pide a los futbolistas que se reduzcan los salarios, como a Busquets, Ter Stegen o Piqué, que según el diario «As», hasta se ofreció a jugar gratis; y se intenta convencer a De Jong para que se marche al Manchester United, donde se están cansando de esperarle. Mientras, además, Bernardo Silva está convencido de que el Barcelona le va a fichar antes de que llegue septiembre y el cierre del mercado.

Ficharle e inscribirle después, claro.

Porque las cuentas del Barcelona no coinciden con las de LaLiga, que le pide más esfuerzos económicos. De ahí que el club azulgrana se este moviendo con mucha urgencia, aunque aparente calma frente a los medios y sus aficionados. Según las informaciones de los medios catalanes, el club podría ingresar otros 100 millones de euros con la venta de otro porcentaje (24,5%) de los derechos de Barça Studios. Aunque es una opción que se había descartado hace semanas, ahora es la que vuelve estar sobre la mesa para poder hacer reales los fichajes que tanto han celebrado.