Lewandowski reconoce que habló con el Real Madrid antes que con el Barça

El fichaje estrella del FC Barcelona, Robert Lewandowski, ha provocado un gran revuelo en las últimas horas tras su entrevista con Sport1. El jugador del FC Barcelona llegó a la Ciudad Condal procedente del Bayern a cambio de 50 millones de euros más variables y ya ha anotado un golazo para la historia. Sin embargo, años atrás aseguró hasta en tres ocasiones que su sueño no era otro que el de jugar en el Real Madrid: “Los pensamientos y deseos de una persona también pueden cambiar en ese período de tiempo. Hubo conversaciones con el Real Madrid, pero no salió nada. Siempre quise jugar en LaLiga, eso lo tenía claro. Y cuando el Barça llamó a la puerta esta vez, el Barça era la única opción para mí. Hubo otras ofertas, pero no me interesaron”.

Me reí del ¡Hala Madrid!

El delantero también se refirió a los gritos de “Hala Madrid” de los aficionados en su despedida de Múnich: “Sí, también escuché eso, y me reí. Pero también hubo algunos que llamaron mi nombre. Eso fue realmente agradable. En las últimas semanas también me he encontrado con algunos fans en la calle que han expresado su comprensión por mi situación y me han deseado todo lo mejor”.

En la entrevista, el delantero asegura que entiende que los aficionados del Bayern se molestaran por su contundencia en algunas declaraciones proclamando que quería irse. Justificó sus modos: “Sé que eso lastimó a muchos fans. Puedo entenderlo y ahora sólo me disculpo por eso. En ese momento era importante y necesario para mí dejar claro que estaba listo para un cambio. Al final del día, todos somos humanos. Después de doce años en Alemania, estaba claro para mí: había terminado. Quería dejar eso claro, porque, por supuesto, no fue fácil para el Bayern aceptar una venta durante esta fase. Era una situación difícil para todos los involucrados y teníamos que encontrar la mejor solución”, subrayó.

Agradecimiento al Bayern

“Agradecimiento mutuo. Respeto mutuo. Así es como permanecimos juntos. El Bayern Múnich siempre estará en mi corazón”, aseguró el polaco que mantiene que la directiva del equipo bávaro le ha asegurado que, pese a los duros cruces de declaraciones que han protagonizado ambas partes en los últimos tiempos, siempre tendrá abierta la puerta del club.