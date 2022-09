Un Barcelona al cuadrado

«Estoy un poco liberado», dice Xavi, una vez acabada la incertidumbre del mercado de fichajes. Ya sabe con quién va a contar y con quién no y el resultado le deja «muy satisfecho». El puesto de lateral derecho era el que más cojeaba y por eso ha llegado Bellerín, que regresa al club. «No puedo comparar al chico de 16 años que se fue con el hombre de 27 que vuelve. Hubo opciones otros años, y este quizá era el que menos lo esperaba», dijo el jugador a los medios del club. «Es un lateral puro, que es lo que nos faltaba», lo definió el técnico. A él se unió Marcos Alonso para el lateral izquierdo.

Así, todas las posiciones las tiene, como poco, dobladas con jugadores de garantía: Ter Stegen e Iñaki Peña en la portería; Bellerín y Sergi Roberto en el lateral derecho; Eric, Christensen, Koundé, Araujo y Piqué como centrales; Jordi Alba, Balde y Marcos Alonso para el lateral izquierdo; Busquets y Pjanic de mediocentros; Pedri y Kessié para un interior, Gavi y Frenkie de Jong para el otro; Ferran Torres y Ansu en el extremo izquierda; Raphinha y Dembelé en el derecho (aunque todos pueden cambiar de posición y combinarse) y Lewandowski y Memphis como delanteros.

La situación de Piqué y Jordi Alba

En el puesto de central y en el de lateral izquierdo incluso hay un jugador de más. Y allí hay dos veteranos que no están en su mejor momento. Jordi Alba, que lleva diez años sin competencia, ahora tiene a dos. Y Piqué, el defensa indiscutible, todavía no ha debutado. «Estoy seguro de que no habrá ningún problema con ellos, jueguen o no. Hay muchos partidos y habrá minutos para todos, se lo tienen que ganar en los entrenamientos, todos parten de cero, no miro DNI ni edad. Esta semana, por ejemplo, Gerard ha entrenado muy bien. No me sobra nadie. Los quiero aquí, nos van a ayudar, somos una familia y tenemos que remar todos en la misma dirección», aseguró Xavi.

No habrá problema con Piqué y Alba, los quiero aquí, van a ayudar XAVI

«Creo que hay plantilla para competir y ahora hay que demostrarlo en el campo, que es lo difícil», dice antes de una de las salidas más complicadas de la Liga, la del Sánchez Pizjuán, por mucho que el Sevilla haya comenzado del revés y todavía no haya ganado un partido. «Para mí tienen menos de lo que han merecido por juego. Lopetegui es un referente», opinó el entrenador barcelonista. Será un partido especial para Koundé, que se mide a su ex equipo.