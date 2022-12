Bellerín se corta la coleta: el impactante cambio de “look” del que todos hablan

No fue convocado para el Mundial pero ha acaparado el protagonismo en las últimas horas hasta convertirse en “Trending Topic”. El lateral derecho del Barcelona, Héctor Bellerín no es un futbolista corriente. No lo es ni por su actitud en el campo ni fuera de él, donde ha demostrado mucha personalidad para manifestarse. El jugador, que apenas ha podido jugar con el Barcelona porque ha estado lesionado en este primer tramo de la temporada y no contó para Luis Enrique en la lista de España pero nunca deja indiferente a nadie.

Mientras muchos de sus compañeros del FC Barcelona se encuentra en Qatar disputando el Mundial y los rumores de su salida de club aumentan, el futbolista ha provechado este parón para tomarse unas vacaciones. Héctor Bellerín pasa unos días de desconexión en Cuba y desde allí ha mostrado un nuevo “look” que no ha dejado indiferente a nadie.

Según se ha podido apreciar a través de varias imágenes publicadas por aficionados que le reconocieron en la localidad costera de Playa Larga, el futbolista ha optado por cortarse la coleta y y aparece totalmente rapado.

No es la primera vez que Bellerín apuesta por este corte de pelo rapado ya que en su etapa en el Arsenal lució también ese look durante un tiempo.

Banda paso para informarles que Héctor Bellerin está en mi pueblito

❤️💙 Playa larga,Ciénaga de Zapata pic.twitter.com/du6rGxTcYX — Ron con Kola (@ronel9911) December 2, 2022

Las redes sociales han enloquecido con el nuevo corte de pelo del futbolista que vuelve a demostrar que es sin duda un jugador diferente, de esos que atrapan por su magnetismo más que por sus jugadas.

De hecho media España y en concreto Sevilla sigue rendida a sus pies desde que tras la conquista de la Copa del Rey, la imagen de Héctor Bellerín en el césped con unos vaqueros de los 70 y una “cruzcampo” parara el mundo y entrecortara la respiración en Twitter. El flechazo fue inmediato. Miles de mensajes de admiración, de amor y de un deseo casi irrefrenable inundaron la red social y lo convirtieron en el protagonista absoluto del triunfo verdiblanco. Un estrellato que aún continúa y que siga o no en el club blaugrana parece no tener visos de apagarse. Porque la peculiar personalidad de Bellerín lo han convertido en un personaje que está por encima del universo fútbol.

Hector Bellerín celebrating like it’s 1994. pic.twitter.com/l4vVyiICMN — Brendan Boyle (@BrendyBoyle) April 24, 2022

Su filosofía de vida, su pasión por la moda, su veganismo, su activismo por un mundo sostenible e incluso sus opiniones sobre temas tan controvertidos como la Guerra en Ucrania o el Mundial de Qatar han sido los ingredientes perfectos para convertirlo en un icono más allá del césped y lo han elevado a los altares de la modernidad.