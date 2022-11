El jugador del Barcelona que se alegra de no haber sido convocado por España y Luis Enrique para Qatar

El lateral derecho del Barcelona, Héctor Bellerín no es un futbolista corriente. No lo es ni por su actitud en el campo ni fuera de él, donde ha demostrado mucha personalidad para manifetarse. Ahora, el jugador, que apenas ha podido jugar con el Barcelona porque ha estado lesionado en este primer tramo de la temporada, ha recogido un premio que le ha dado la revista GQ y en su discurso ha sido muy claro acerca de lo que piensa del Mundial de Qatar 2022, para el que no ha sido convocado por Luis Enrique en la lista de España. Ha sido en la gala“GQ Hombres del Año’ que otorga esta revista española de moda, tendencias y actualidad.

“Es un bonito reconocimiento”, dijo al recibir el premio. “Como futbolista, me encuentro con sentimientos encontrados. El estar aquí significa no estar en Qatar y en la selección y es algo me entristece, pero a la vez, hay una parte de mí que se alegra”, ha dicho. “No sé si lograría disfrutar de la carga de las 6.500 personas fallecidas en el proceso de un simple Mundial de fútbol”, ha dicho mientras recibía un fuerte aplauso improvisada del público. “Personas de países como Pakistán o Bangladesh, la mayoría hombres de 30 a 40 años que lo único que buscaban era una vida digna y respetable para ellos y para sus familias”, ha continuado.

Las palabras de @HectorBellerin acerca del Mundial de Qatar 2022: solo nos queda aplaudir 👏🏼, ¡grande! #GQHombresDelAño pic.twitter.com/S65J6MYSdV — GQ España (@GQSpain) November 18, 2022

Bellerín ha continuado con su discurso sin morderse la lengua: ”El fútbol, como siempre, es un poquito el reflejo de nuestra sociedad. De que la avaricia y el egoísmo no tienen limite y de que seguimos agrandando todo lo que nos separa y esto solo lleva al desencuentro y a la desigualdad. Para mí, la única forma de tirar esta barrera y seguir adelante es buscar entre nosotros la humanidad, la empatía, buscar el amor y el creer en nuestras comunidad y nuestras redes que confluyen dentro de ella. Y que en una sociedad tan polarizada, dejemos de vernos tantos por nuestras condiciones y por nuestras ideas y nos empecemos a ver por lo que somos, que somos personas”.

En la entrevista en la revista el futbolista sigue mostrando sus ideas: “En España estamos por detrás de Reino Unido en cuanto a aceptación social no solo del colectivo LGTBI, sino de personas de otras razas, religiones o incluso que tengan ideas políticas diferentes. Hace 50 años vivíamos en una dictadura y hay heridas que no se han curado. Ahora mismo están arraigando ideas fascistas porque la gente ve que el sistema les da de lado y que no hay una solución para ellos. Sí que la hay, pero siempre debe ser desde el diálogo, el respeto y la aceptación del otro.

Además, asegura que lleva dos años sin comprar ropa. “Antes me gastaba muchísimo dinero en moda. Me di cuenta de que era un proceso muy poco sostenible y muy dañino, no solo para el planeta sino para mí mismo”, Y asegura que le ha sentado bien: “Muchas veces compramos como terapia, como forma de darnos un premio. Es algo psicológicamente dañino, porque nunca sales de ese círculo, siempre quieres algo nuevo. Hay un subidón psicológico a la hora de comprar algo nuevo, pero solo dura un par de horas o a los sumo un par de días. Estoy muy orgulloso de haber roto con esa dinámica”.

Y dice que le encanta comprar en Wallapop: ““Por mi vida profesional he tenido que cambiar habitualmente de casa. El año pasado jugué en Sevilla, con el Betis. Este año estoy en Barcelona. Todos los muebles que he adquirido para mi casa han sido de segunda mano. Incluso estoy en Wallapop, pero con pseudónimo”