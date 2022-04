El futbolista diferente al que todos aman: las claves que han convertido a Bellerín en una estrella

Héctor Bellerín es sin duda un jugador diferente, de esos que cautivan por su magnetismo más que por sus jugadas. El Real Betis se proclamaba el pasado sábado campeón de la Copa del Rey al imponerse al Valencia en los penaltis por 5-4, tras el 1-1 de los 90 minutos y la prórroga. Ciento veinte minutos de irrespirable tensión y un héroe, Juan Miranda, que le dio al Betis su tercera Copa del Rey y desataba la locura en el campo. Miles de béticos enloquecieron en las gradas y en las calles de Sevilla, mientras las risas y los “olés” se entremezclaban con las lágrimas. Pero de repente, la imagen de Héctor Bellerín en el césped con unos vaqueros de los 70 y una “cruzcampo” paró el mundo, la respiración se entrecortó en Twitter y el flechazo fue inmediato. Miles de mensajes de admiración, de amor y de un deseo casi irrefrenable inundaron la red social y lo convirtieron en el protagonista absoluto del triunfo verdiblanco. Un estrellato que aún continúa tres días después.

Hector Bellerín celebrating like it’s 1994. pic.twitter.com/l4vVyiICMN — Brendy Boyle (@BrendyBoyle) April 24, 2022

“Héctor Bellerín terminará siendo monumento nacional porque le gusta a chicas, a chicos, a amantes del fútbol y a haters”, “Estéticamente para las personas que nos gusta la moda y el fútbol, Héctor Bellerin es simplemente perfecto. Estilo retro con esa camiseta, los vaqueros anchos, cadenas de oro, tatuajes y mucho carisma. Mucho.”, “Bellerín lleva una cruz de Caravaca de plata y un reloj de los que me ponía yo pá hacer gimnasia en el colegio y bebe Cruzcampo. Sevilla, dime qué más quieres. Es que ¿cómo no vamos a amar al Dios Bellerín?” o “Yo hasta hace 5 minutos no sabía quién era Héctor Bellerín y de repente he visto 250 veces las fotos de un chaval con toda la pinta de macarra y guapísimo y, bueno, que ahora me quiero casar con él”, son algunos de los comentario qué se pueden leer en Twitter.

xikas corred al instagram del betis a ver a hector bellerin pic.twitter.com/7qtBYJ0m7Y — lucia (@01luci11) April 24, 2022

las chavalas cuando sale Héctor Bellerin un microsegundo en pantalla pic.twitter.com/VoIMXSublr — Adrián Galindo (@galiindo13) April 23, 2022

La locura es tal que ayer se convertía junto a su compañero Borja Iglesias, en protagonista de ‘La Resistencia’ para sorpresa de los seguidores del programa que disfrutaron de la fiesta y la “guasa” de los verdiblancos.

Quiero ver el ENTRENAMIENTO de mañana, a ver con qué caras van estos 😂 pic.twitter.com/pD48OjoDjG — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 25, 2022

Pero esta no es la primera vez que el defensa del Betis llama la atención en redes. Su filosofía de vida, su pasión por la moda, su veganismo, su activismo por un mundo sostenible e incluso sus opiniones sobre temas tan controvertidos como la Guerra en Ucrania han sido los ingredientes perfectos para convertirlo en un icono más allá del césped. Estas son algunas de las claves que lo han elevado a los altares de la modernidad:

Sus “valientes” y “comprometidas” opiniones

Héctor Bellerín es un futbolista con las ideas muy claras y que nunca ha tenido miedo a expresar lo que piensa. En una entrevista concedida al portal La Media Inglesa, el carrilero explicaba su particular visión sobre la invasión rusa de Ucrania y los aplausos resonaron en Twitter. “Me parece bastante duro ver que nos está interesando esta guerra y ha habido muchas otras guerras que no nos han interesado. No sé si es porque ellos se parecen más a nosotros o porque es un conflicto que nos puede afectar más a nivel económico o de refugiados, pero la guerra de Palestina, Yemen, Irak... nadie ha hablado de ellas. Es muy racista y poco empático. Se están perdiendo vidas en otros conflictos y solo se le están dando importancia a los que tenemos cerca. Ahora que Rusia no juegue el Mundial o lo que sea, pero antes otros países lo han estado haciendo durante muchísimos años y hemos hecho la vista gorda”, sentenció.

Que un futbolista de primer nivel diga esto, a parte de ser tremendamente valiente, sobre todo, es alentador. pic.twitter.com/FxFKGzNlVB — Haritz Aranburu Larrondo (@AranburuHaritz) March 22, 2022

Además, en un tuit, junto a la imagen de un mapa donde aparecen los distintos conflictos bélicos que existen en el mundo como Sudán, Nigeria o Etiopía, entre otros, Bellerín se pregunta: “¿Por qué no oímos nada sobre esto? ¿Por qué no veo historias o publicaciones para donar o ayudar a tantas de estas personas que están bajo el mismo peligro?. Todos somos humanos, todos debemos ayudarnos unos a otros sin importar dónde estemos ahora, porque no sabemos dónde estaremos mañana”, sentenciaba el futbolista en un mensaje que en minutos contaba con más de 40.000 “Me gusta”.

Veganismo y ecologismo

Su compromiso con un mundo más sostenible es indiscutible. Un activismo que le llevó incluso a convertirse en accionista del único equipo 100 por 100 vegano en el mundo, el Forest Green Rovers, un modesto club ingles qué ha dado también una alegría este fin de semana al jugador bético tras ascender, por primera vez en su historia, a la League One, la tercera división inglesa.

No puede presumir de contar con los títulos, seguidores o estrellas de grandes equipos como el Manchester United, City, Chelsea, Liverpool o Arsenal. Sin embargo, el Forest Green Rovers puede enorgullecerse de ser el primer club 100% vegano y ecologista del mundo. Sus camisetas están hechas a base residuos y los jugadores no consumen ningún tipo de alimentos que tengan contenido de origen animal. Y esta filosofía es la que llevó al jugador español Héctor Bellerín a apoyar este modesto proyecto deportivo en 2020.

🤝 𝘽𝙀𝙇𝙇𝙀𝙍𝙄𝙉 𝙅𝙊𝙄𝙉𝙎 𝙁𝙂𝙍@Arsenal defender @HectorBellerin has become the second-largest shareholder at the club.



Welcome to FGR, Hector!#WeAreFGR 💚 — Forest Green Rovers (@FGRFC_Official) September 8, 2020

Bellerín sigue una dieta vegana y es un apasionado defensor de la sostenibilidad y la responsabilidad social por lo que este club es para él un símbolo de por donde debe ir la revolución en el fútbol mundial.

De modelo a ropa usada

El jugador de Arsenal y Betis es un apasionado de la moda pero, también en este terreno, ha dado un giro radical. Tras haber triunfado como modelo de Louis Vuitton o como diseñador de la marca sueca H&M, ahora lo “vintage” copa su armario en un paso más hacia el consumo sostenible. “Yo siempre he venido de una cultura de hip-hop. Mi mamá me compraba la ropa en el mercadillo del pueblo y yo le decía ‘lo quiero todo tres tallas más grande’. Quería pantalones anchos, las gorras, las sudaderas...”, dijo al programa ‘Informe+: Moda & Deporte’ de Movistar +. “He pasado por etapas diferentes desde una más high fashion. Gastaba mucho dinero en la tendencia hasta luego labrarme mi propio estilo y ahora, por responsabilidad, sólo consumo ropa de segunda mano”.

Tras esta declaración, el equipo de Lifelong Trends, marca de ropa de segunda mano, no perdió el tiempo y usaron su tirón en Instagram. Crearon un vídeo que giraba entorno al jugador y su pasión por la moda vintage, lo subieron a Instagram y pidieron ayuda a sus más de 57.000 seguidores para cumplir su objetivo. Si el futbolista comentaba en el vídeo, ponían toda la web al 50% y le enviaban una caja llena de prendas vintage a Bellerín. Ni que decir tiene que la campaña fue un éxito.

Su Instagram se parece más al de un modelo que el de un futbolista, donde cuenta con más de 3,2 millones de seguidores que enloquecen con su particular estilo. Solidaridad, ecologismo, reciclaje, fútbol, moda y mucho, mucho “flow”: el cóctel perfecto para el influencer del momento.