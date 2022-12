“El Chiringuito” desvela algunos posibles fichajes del Barcelona

El FC Barcelona sigue peinando el mercado de cara a la próxima temporada. Las dificultades económicas hacen casi inviable fichar en invierno, pero Laporta cuadra números para reforzar la plantilla en verano e intentar dar un salto de calidad a la plantilla. Zubimendi, Ruben Neves, Jorginho, Kanté, Tielemans y Gündogan son las opciones que más gustan a la directiva.

Ahora bien, el capítulo de salidas también tiene que avanzar y aquí juega un papel clave la posible renovación de Busquets. El sueldo del capitán puede facilitar la llegada de otros jugadores de menor caché. «Cuando te encuentras en un equipo como el Barça es normal que uno se encuentre en el foco de todo el mundo. Soy lo primero que me exijo mucho de mí mismo. Nunca he sido un futbolista rápido. Pero me siento muy bien, en caso contrario no estaría convocado para el Mundial. Ahora quiero disfrutar y dejar estos debates», afirmó el centrocampista en una entrevista. El jugador estaba en conversaciones con el Inter Miami de Estados Unidos. Por su parte, Xavi quiere a Zubimendi y Laporta, a Neves.

La clave de cara a los fichajes va a radicar en el papel que juegue el equipo en las competiciones domésticas (Liga y Copa) y, evidentemente, en la Europa League. Ya no solo es una cuestión económica, sino también de estatus para competir con otros equipos que quieren a esos jugadores.

Lo que es evidente es que esta etapa en el Barcelona es una de las peores de su historia. Las dos eliminaciones consecutivas de la Champions hacen saltar las alarmas. Además, otro fracaso en Europa League puede ser la sentencia definitiva a esta proyecto capitaneado por Xavi Hernández.