Xavi lo vuelve a hacer: compara Arabia Saudí con España

El Barcelona de Xavi Hernández juega contra el Betis, el jueves, la segunda semifinal de la Supercopa de España, otra opción para que Xavi consiga su primer título con el club azulgrana. Sabe que la paciencia tiene un límite, aunque él sea un mito. “Llegamos en un buen momento y estamos tranquilos. Intentaremos mostrar nuestra personalidad. Es un título y lo queremos ganar. Nos hace especial ilusión ganarlo y nos daría mucha tranquilidad”, ha reconocido en la conferencia de Prensa anterior al encuentro. “En caso de ganar nos reforzaría muchísimo, pero en caso de perder sería un título perdido. Vamos a competir mañana al máximo nivel. Estamos en un momento muy positivo. Sería darnos un bagaje de tranquilidad importante, en caso de ganar”. Pero no quiere verse favorito contra el Betis: “Siento que llegamos en un buen momento, pero lo de favoritos hay que demostrarlo. El Betis es campeón de Copa y es un rival duro. No me veo favorito”.

El partido se disputa en Arabia Saudí, lo que siempre genera polémica. “Nosotros somos profesionales de este deporte. Hay un negocio, un trasfondo que nos hace venir aquí y para el bien del fútbol español venimos aquí. Todo esto nos beneficia a todos, clubes con problemas económicos ganan un dinero”, ha asegurado. Y ha ido más lejos: “Hay cosas positivas, pero también negativas; igual que en España, que hacemos 200 cosas mal. También hubo mucha crítica a Qatar por el Mundial y luego se ha visto que no es para tanto. Arabia tiene cosas a mejorar, todo el mundo se merece que el fútbol vaya por todos lados”, ha continuado. Xavi, que entrenó en Qatar y fue embajador de su fútbol siempre les ha defendido. Cristiano juega en Arabia y ha hablado de él: “Cristiano va a ver que es una liga competitiva. Hay equipos muy buenos en Arabia Saudí. Él es un competidor nato y seguro que va a marcar diferencias”.

El Betis es un equipo al que le gusta tener la posesión: “El Betis, analizándolo, es un rival que le gusta mucho tener la pelota. Pellegrini es un entrenador ofensivo. Todos los futboleros juegan de titular, Canales, Fekir, Luiz Henrique. Te aprietan bien, rival técnicamente muy fuerte. Tienen dos pivotes muy potentes, es un equipo completo. Tendremos mucho trabajo, porque están bien dotado técnicamente”.

También ha hablado de Busquets: “Para mí es un futbolista trascendental. Es el capitán y es un ejemplo de profesionalidad. Siempre está por el bien del equipo. Futbolísticamente es el equilibrio del equipo. Cuando está o no está se nota. Hay un antes y un después en el pivote defensivo después de Busi. Busi será un molde para el futuro en esta posición. Es vital para mí”.