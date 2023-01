Malas noticias para el brasileño Dani Alves. El deportista será detenido este viernes por una presunta agresión sexual en la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de enero, tal y como informa Antena 3. La chica afirmó a los Mossos d’ Esquadra que el ex futbolista del Barça le habría introducido la mano por dentro de la ropa interior sufriendo tocamientos. Una vez conocido el caso, los responsables de seguridad de la sala activaron el Protocolo del Ayuntamiento contra las agresiones y los acosos sexuales en espacios de ocio nocturno.

El futbolista del Pumas mexicano (fichó en 2022) viaja mucho a Barcelona, puesto que guarda una gran cantidad de amistades. “Sí, estuve en ese sitio, con más gente, disfrutando. Y quién me conoce sabe que me encanta bailar. Estuve bailando y disfrutando sin invadir el espacio de los demás. No sé quién es esa señorita. Tú llegas a un baño y no tienes que preguntar quién está ahí. Nunca he invadido un espacio. ¿Cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica? No, por Dios”, dijo el futbolista el pasado cinco de enero en Antena 3.

Por su parte, el entorno del futbolista afirma que Alves estuvo poco tiempo en la discoteca y que no ocurrió absolutamente nada. Además, matizan que no saben nada sobre la identidad de la chica que denunció estos hechos.

El Código Penal ibérico dictamina lo siguiente: “El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, con violencia o intimidación, será castigado como responsable de agresión sexual con la pena de prisión de uno a cuatro años. Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción demiembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de seis a 12 años”.