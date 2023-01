La fulminante reacción de la mujer de Dani Alves tras la denuncia por presunta agresión sexual

Dani Alves ha hablado tras haber sido denunciado por una presunta agresión sexual. “”Lo primero, me gustaría desmentir todo”, ha asegurado el ex futbolista del Barcelona en el programa: “Y ahora Sonsoles’, de Antena 3. Es la primera vez que dice algo acerca de este asunto. Una mujer puso una denuncia por una presunta agresión sexual en una famosa discoteca en Barcelona. Así, la se abrió una investigación y la mujer pasó un reconocimiento médico. No fue esa noche cuando presentó la denuncia, sólo declaración, pero dos días después sí que la formalizó.

Han pasado varias días de silencio por parte del futbolista brasileño hasta que ahora sí que ha querido expresar su punto de vista en un mensaje mandado a la televisión. “Sí estuve en ese sitio, con más gente, disfrutando. Y quién me conoce sabe que me encanta bailar. Estuve bailando y disfrutando sin invadir el espacio de los demás. No se quién es esa señorita”, asegura el aún futbolista. Dani Alves, de 39 años, estuvo en el Mundial de Qatar, con Brasil y sigue alargando su carrera deportiva en el Pumas mexicano: “Tú llegas a un baño y no tienes que preguntar quién está ahí. Nunca he invadido un espacio. ¿Cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica? No, por Dios”, continuaba con su mensaje. Además, aseguraba que “están haciendo daño, sobre todo a mi gente, a los míos. Ellos saben quién yo soy”, decía defendiendo su inocencia frente a la denuncia impuesta.

Los suyos, como él dicen, guardan silencio público. En las redes sociales, Alves suele aparecer con su mujer Joana Sanz, con quien suele posar en fotos divertidas, una pareja que parece tener mucha química, al menos en lo que exponen en internet. Pero ahora Joana Sanz ha tomado una decisión definitiva, al menos en cuanto a la exposición y ha desaparecido del mundo virtual. Su página en Instagram no existe.

Dani Alves llegó a España con el Sevilla y después fue fichado por el Barcelona, donde se convirtió en el gran asistente de Messi en la época dorada del club catalán. Después se marchó a la Juve, estuvo en el PSG y volvió a Brasil, al Sao Paulo. Aún tuvo tiempo de regresar al Barcelona, porque salió muy barato y en el club catalán pensaron que su experiencia podía ser importante para un equipo falto de ella. Pero su rendimiento fue bastante pobre. Sin ganas de retirarse y confiando en que aún le quedaba suficiente fútbol, se marchó a México y eso le dio para poder entrar en la convocatoria de la selección brasileña y estar en Qatar, todo un logro para el futbolista, una premio con el que no contaba. Ahora, los problemas graves le llegan lejos del campo.