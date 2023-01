La brutal defensa de su mujer a Dani Alves: “He visto a mujer atrevidas...”

Joana Sanz, mujer de Dani Alves, había estado callada, dejando pasar el tiempo y alejándose de las redes sociales

en el asunto de la presunta acusación de agresión sexual del ex futbolista del Barcelona en una discoteca de la ciudad. En el programa “Y ahora Sonsoles” de Antena3 ha hablado con contundencia.

El juzgado de Barcelona investiga la denuncia por agresión sexual que ha presentado una mujer contra el brasileño Dani Alves, al que acusa de hacerle tocamientos en la discoteca Sutton de la capital catalana, donde coincidieron la noche del 30 al 31 de diciembre pasado.

El titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona ha abierto diligencias para investigar la supuesta agresión sexual tras recibir la denuncia que la mujer presentó ante los Mossos d’Esquadra, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

La denunciante, que se encontraba con unos amigos de fiesta en la mencionada discoteca, mantuvo ante la policía catalana que el futbolista brasileño le hizo tocamientos por debajo de la ropa interior, sin su consentimiento.

Acompañada por sus amigos, la mujer informó de lo sucedido al personal de seguridad de la discoteca, que activó el protocolo pertinente en estos casos y avisó a la policía catalana.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de los Mossos d’Esquadra, que tomaron declaración a la mujer, aunque ésta no formalizó la denuncia por agresión sexual hasta el 2 de enero, unos días más tarde.

Poco después de que la mujer denunciara haber sufrido una agresión sexual, Dani Alves regresó a México para incorporarse al equipo en el que milita, los Pumas. Cuando ha hablado ha negado cualquier hecho delictivo.

“Él se fue a cenar con sus amigos y a desconectar un poco que bastante falta le hacía para su cabeza”, ha asegurado Joana Sanz, que se ha posicionado sin ninguna duda al lado de su pareja

“Yo he visto muchas veces como mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy”, ha continuado asegurando como ejemplo y queriendo así quitar veracidad a lo que dice la mujer demandante. Además Sanz habla de su relación con Alves para asegurar que no puede haber pasado lo que está investigando el juzgado. “Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí, yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto”.