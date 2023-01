La respuesta de Xavi sobre Dani Alves, que se ha indignado las redes sociales

El Barcelona juega el domingo contra el Getafe en LaLiga, después de ganar la Supercopa de España frente al Real Madrid y de pasearse en la Copa del Rey en Ceuta. El equipo de Xavi vive un momento de optimismo, como no se recuerda en el Camp Nou. Están líderes en el campeonato y ya suman su primer título. Xavi reconoció que era uno de los mejores momentos de la temporada: “Si no el mejor, uno de los mejores. Después del empate contra el Rayo tuvimos una buena racha, pero la victoria contra el Madrid nos dio un título y mucha confianza. Ahora lo importante es mantener el nivel. Queremos luchar por los tres títulos que nos quedan”, ha asegurado el entrenador catalán.

Pero, además de por el fútbol, la actualidad del Barcelona está también marcada por Dani Alves, que fue compañero de Xavi y dejó huella en el vestuario azulgrana. Como no podía ser de otra manera, a Xavi le han preguntado. “Es difícil comentar una situación así, esto lo primero. Como todo el mundo ,stoy sorprendido, esto impactado, en estado de ‘shock’, conociendo a Dani, esto es lo primero. que me viene a la cabeza. Y después, que es un tema de la justicia y La justicia dictará lo que sea, ahí no podemos entrar. Me sabe muy mal por Dani. Estoy sorprendido por cómo cómo es Dani y por cómo ha sido aquí con nosotros. Sorprendido e impactado, no puede decir nada más”, ha asegurado el entrenador del Barcelona ante todo lo que está sucediendo.

Las respuesta de Xavi a una pregunta delicada para él, porque Dani Alves fue su compañero de equipo, ha generado alguna controversia en las redes sociales, sobre todo entre quienes opinan que el ex compañero de Alves y que también fue su entrenador la temporada pasada se ha olvidado de la víctima. Pero la pregunta que le hace es acerca de Dani Alves y por ahora, la agresión es presunta.

Xavi, estaba claro que prefería hablar de fútbol: “Hay que mantener e incluso incrementar la exigencia. No nos podemos relajar. Todo el mundo es importante dentro del vestuario. Podemos jugar mejor. El partido ante el Madrid fue brillante, pero hay que mantener el nivel”, ha asegurado.

Además, ha respondido acerca de si ahora se ve menos fútbol que antes: ““Yo ahora consumo más fútbol que antes. Tengo que ver fútbol a todas horas. Es mi trabajo y mi pasión. Tengo la suerte de entrenar al club de mi vida. ¿La gente joven? Yo creo que todo mejoraría con el tiempo efectivo. Se acabarían las trampas y el juego sería más dinámica. No creo que el fútbol haya perdido aficionados. El ejemplo se puede ver con el femenino, que es cada vez más atractivo”, ha asegurado. Incluso ha hablado de la Kings League: “No sigo la competición, me sabe mal. Sé que está teniendo éxito, todo lo que toca Gerard Piqué va bien. El fútbol es un espectáculo y esta liga lo es. Les deseo lo mejor”.