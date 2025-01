La esposa de Raphinha denuncia insultos racistas al jugador y su hijo

El final del partido entre Benfica y Barcelona no fue para nada normal. Se podría decir que fue hasta bizarro por momentos, con la remontada en la última jugada. Y precisamente el autor de ese último gol, Raphinha, ha sido el blanco de las iras de algunos fans del equipo portugués que no han reaccionado como se debería.

De hecho, la propia esposa del jugador, Natalia Rodrigues, ha denunciado públicamente en redes sociales los insultos racistas y machistas recibidos en su cuenta de Instagram, dirigidos tanto a Raphinha como al hijo de ambos. Desde "tu hijo es de Koundé" o insultos racistas como llamar "mono" al futbolista. "Dios es grande y se llevará a ese puto de tu hijo muy pronto", "eres esposa de un mono" o incluso comentarios deseando la muerte del jugador.

"Aún no había mirado mi Instagram, todavía no había visto los ataques racistas que estaban sufriendo mi esposo y mi hijo. Pero está ahí para que vean lo enferma que la gente está", explicaba Rodrigues.

Ya justo tras el pitido final hubo lío por, según el brasileño, los insultos que le profirieron desde el banquillo del Benfica: "Prefirieron insultarme, y yo devolví los insultos. Sé que no está bien, pero lo hice. Soy una persona respetuosa cuando muestran respeto conmigo, pero si no lo hacen, yo no me quedo con nada", dijo en su momento.

Sin embargo, los ataques denunciados por Natalia Rodrigues vuelven a traspasar las líneas del terreno de juego para llegar al plano personal. Una lacra que, desgraciadamente, sigue demasiado presente en el mundo del fútbol.