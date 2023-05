Florentino: "Hay que cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, censuró este martes los insultos racistas recibidos hace dos días por el futbolista brasileño Vinicius Júnior en el partido frente al Valencia en Mestalla y dijo que "hay que cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol". El máximo dirigente del Real Madrid aprovechó la visita institucional a la sede de la Comunidad de Madrid para celebrar la Euroliga conquistada por el equipo de baloncesto para mostrar su opinión sobre lo ocurrido hace dos días en Mestalla.

"Lo ocurrido es realmente muy grave, con el agravante de que no es la primera vez que ocurre. La sociedad no se merece lo que está pasando y quiero dejar claro que el Real Madrid no va a tolerar más incidentes e insultos racistas contra ninguno de nuestros jugadores", dijo Florentino, durante su discurso.

"Es esencial cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol en nuestro país para que nunca se pueda hacer responsable del delito al que lo sufre, como está ocurriendo ahora", concluyó en una clara alusión a Vinícius, expulsado en el partido contra el Valencia.

Ayer en un segundo comunicado emitido por Real Madrid, el club ya cargó con dureza contra la RFEF y la labor de los colegiados.

"Pasividad y desamparo"

"Nos sorprenden las declaraciones del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, porque siendo como es el máximo responsable del fútbol español y del estamento arbitral, ha permitido que no se haya actuado de manera contundente, según los protocolos de FIFA, para evitar la situación a la que se ha llegado. La imagen de nuestro fútbol está gravemente dañada y deteriorada a los ojos de todo el mundo. Con su pasividad se ha contribuido al desamparo y a la indefensión de nuestro jugador Vinicius. Los árbitros, lejos de actuar con firmeza y aplicar los protocolos reglamentarios, han elegido en la mayoría de los casos inhibirse y evitar tomar las decisiones que les correspondían".

" Ayer mismo -continuaba el escrito-, el colegiado y los responsables del VAR eludieron sus responsabilidades y tomaron decisiones injustas basadas en imágenes incompletas, que no se vieron en su totalidad, que fueron sesgadas y que provocaron la expulsión directa de nuestro jugador Vinicius Júnior. Lamentablemente, lo ocurrido ayer y la gestión que se hizo por parte de los árbitros y del VAR no lo percibimos como algo aislado, sino como algo que se viene repitiendo en muchos de nuestros partidos. Nunca se puede hacer responsable del delito a la víctima que lo sufre".

"Por todo ello, - concluye el Real Madrid- vemos con máxima preocupación que desde la Federación Española de Fútbol no se haya tomado ninguna medida en todo este tiempo, pese a las evidentes y reiteradas señales de alarma que desde nuestro club hemos venido denunciando.