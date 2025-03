La fuerte discusión de Gattuso en español en una televisión de Croacia

El que fuese jugador del AC Milán y entrenador de varios equipos, entre ellos el Valencia, el italiano Gennaro Gattuso, se encuentra actualmente en todos los focos debido a una fuerte discusión que tuvo en la televisión de Croacia, donde ejerce ahora mismo como técnico del histórico Hajduk Split.

La trifulca verbal se produjo tras la derrota de su equipo frente al Rijeka por 3-0, en un encuentro en que ambos conjuntos se jugaban la primera plaza. Tras la derrota, el Hajduk Split de Gattuso es ahora segundo en la clasificación. Sucede, además, que el propio Rijeka también eliminó al cuadro del transalpino en la Copa de Croacia hace tres semanas (1-3).

Al llegar al set de televisión de MaxSport 1, Gattuso saludó tanto a la presentadora como a uno de los comentaristas. Sin embargo, le negó el saludo a Josko Jelicic, también ex futbolista y que ejerce de analista en el canal croata. En lugar de saludarlo, le espetó un "no te doy la mano, porque hablas demasiado" en inglés. Después, mientras Jelicic le interpelaba, 'Rino' siguió increpándole: "No tienes respeto, eres mala persona. Conoces muy bien la situación y hablas muy mal".

Jelicic, por su parte, responde en castellano: "Juegas muy mal". En un momento, Gattuso llega incluso a levantarle el dedo a Jelicic, que responde de nuevo en castellano: "Eres extranjero y debes mostrar respeto. Eres tú quien no tiene respeto. Viniste de Italia y tienes que respetar". Gattuso no se corta y sigue: "Estoy hablando, y es mi estilo. Habla aquí de fútbol, no en el estudio. Habla aquí, cara a cara".

El ex jugador croata tampoco se achantó al decirle que no tendría problema en hablar, a lo que Gattuso respondió un cortante "no quiero hablar contigo", además de afirmar que no hablaría "más en la televisión" si Jelicic seguía allí. Ambos conocen bien la Liga española. Si Gattuso entrenó al Valencia durante media temporada, Jelicic fue jugador del Sevilla durante dos años a mediados de los 90, de ahí que finalmente se comunicasen más en español que en ninguna otra lengua pese a estar en Croacia.

Jelicic, además, fue jugador del Hajduk Split a primeros de los 90, equipo con el que ganó una Liga, una Copa y una Supercopa antes de marcharse al Dinamo de Zagreb y, posteriormente, al Sevilla.