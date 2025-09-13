Hancko, el defensa múltiple del Atlético: Cruyff, Simeone, central, lateral...

David Hancko ha estado varios mercados deseando fichar por el Atlético. Este verano parecía que iba a tener una nueva frustración, incluso se había comprometido con el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, Joao Félix e Iñigo Martínez, pero un movimiento de última hora le llevó por fin a poder cumplir su sueño. No está teniendo un comienzo de temporada fácil el conjunto rojiblanco, pero el defensa eslovaco es una de las pocas certezas, los primeros partidos como central y ante el Alavés como lateral izquierdo. Este último puesto es en el que empezó, pero el segundo es en el que se consolidó.

Hancko conoció a Simeone, en realidad, hace mucho, en 2018, cuando era jugador de la Fiorentina y el Cholo fue a hacer una visita a su hijo Giovanni. Hay una foto del momento. El entrenador argentino ha sido uno de los motivos por los que el eslovaco quiso llegar al Metropolitano, aunque en sus inicios en el Zilina se formó con una idea cruyffista del fútbol, un 4-3-3 con el objetivo de tener la posesión. En esa época, aseguró en una entrevista en «Helden 65», tampoco sabía hasta dónde podía llegar porque había muchos chicos mejores que él. «No era el más rápido ni el más fuerte ni el más alto; simplemente tenía una buena zurda», reconoció.

Pero fue capaz de superarse para llamar la atención de la Fiorentina, donde apenas jugó; el Sparta de Praga y el Feyenoord, equipo con el que llegó a visitar el Metropolitano en la Champions. Su vida gira alrededor del deporte desde siempre. Su padre, Jan, era entrenador y de niño él no veía dibujos animados, veía vídeos de partidos del Mundial de Francia 98 que le ponían sus padres. Él nació en el 97. Su mujer es Kristyna Pliskova, extenista profesional que llegó a ser la 35 del mundo, ganadora de un título WTA.

Para enfrentarse al Villarreal esta noche en el Metropolitano, Simeone parece que volverá a contar con Hancko en el lateral izquierdo. Otros dos fichajes, Baena y Almada, son baja por lesión. «Por eso necesitamos tener una plantilla amplia», aseguró el técnico. Baena no podrá enfrentarse, por tanto, a su exequipo. En cambio, Nico González, el último en llegar, se estrenará, y podría hacerlo incluso como titular. El Atlético busca su primera victoria del curso. La necesita, aunque sea para calmarse y recuperar la confianza después de lograr sólo dos puntos de nueve posibles. «Soy la pieza más observada y asumo toda la responsabilidad que conlleva eso», dice Simeone.