Los horribles números contra el Real Madrid que Joao Félix espera romper

"No tenía ni idea", responde Joao Félix a Movistar +. "Pero pensándolo es verdad. Esperemos que cambie este finde", añade el portugués. El dato apunta a los malos precedentes que tiene contra el Real Madrid. Se ha enfrentado a él en ocho ocasiones y los números globales son de funeral: ha logrado dos empates (ambos con el Atlético) y seis derrotas (cuatro como rojiblanco, una de ellas en los penaltis en la Supercopa; y dos con el Chelsea en la Champions del año pasado). En total son 452 minutos, sin contar los tiempos añadidos, en los que no sólo no ha conseguido el triunfo, es que además no ha marcado un gol ni ha dado una asistencia.

"El Clásico es un buen momento para que marque, para él y para todos", asegura Xavi, que ha contado con el habilidoso jugador desde que llegó. Había dudas al principio y mucho ruido sobre que no era una prioridad para el técnico, no por la calidad del futbolista, sino porque prefería reforzar otras posiciones. Al presidente Joan Laporta le encanta, siempre lo ha reconocido, y llegó al acuerdo de cesión con el Atlético. Faltaba encajar al atacante en el esquema del Barcelona y Xavi está encantado con el sitio que le ha hecho en el costado izquierdo como punto de partida, para a partir de ahí tener más libertad o abandonar ese carril para dejarlo libre y que Balde, el lateral más ofensivo, pueda llegar por sorpresa. "Se adapta bien a la posición de extremo que se viene al centro, lo que nosotros llamamos el cuadrado. No lo veo ni como nueve puro ni como centrocampista puro. Tiene libertad para entrar, para salir, para ir a la banda, para bajar a recibir como el otro día en el gol de Guiu... Es la posición ideal para nosotros", analiza el técnico la labor de su jugador.

Precisamente en ese partido contra el Athletic Club, que resolvió el debutante tras la asistencia del luso, protagonizó Joao su mejor actuación a nivel individual, sobre todo por la actitud que mostró. En un momento de dificultad se echó el equipo a la espalda, asumió galones, lo intentó todo con sus regates y al final le salió. Los galones se los ha dado su entrenador desde el comienzo. Casi recién aterrizado, con apenas un entrenamiento, ya debutó como azulgrana ante Osasuna. Fueron los últimos diez minutos. Desde ahí, siempre ha sido titular, sin entrar siquiera en las rotaciones, aunque esto también por obligación, por la plaga de lesiones que él ha esquivado de milagro. En el partido contra el Shakhtar se marchó cojeando, pero no llegaron ni a saltar las alarmas para el Clásico: "Es un golpe, es un golpe", tranquilizaron él y Xavi. Después de ese día en Pamplona son seis titularidades seguidas en Liga (un gol y tres asistencias) y otras tres en la Champions (dos goles y una asistencia).

"Bellingham ataca el espacio, llega desde segunda línea; Joao tiene uno contra uno, último pase... Los dos son decisivos"

Los tiempos están cambiando y estamos entrando en una nueva etapa, con nuevos referentes del gran partido. Las miradas hoy estarán en dos futbolistas que nunca han jugado un Clásico. "Bellingham [11 goles y 3 asistencias en 12 partidos con el Real Madrid] es un jugador muy importante para ellos, más debido al cambio de sistema que han hecho. Tiene libertad de movimientos, ataca el espacio, entra muy bien desde segundo línea... Y Joao igual, tiene talento, se descuelga, tiene pase de gol, uno contra uno... Los dos pueden ser determinantes, esperemos que el partido de mañana [por hoy] sea más de Joao", deseó Xavi.