Huijsen: "Encajo bien en el fútbol de Xabi Alonso"

La llegada de Huijsen al club blanco es uno de los fichakes más impoetantes. En su presentación, el jugador, sereno y con los pies en la tierra, desveló las claves de su adaptación, su enfoque hacia el fútbol de Xabi Alonso, la importancia de su ídolo Sergio Ramos, y cómo lleva la presión de ser el defensor más caro de la historia del club.

Desde el primer momento, Huijsen se mostró claro sobre su mentalidad. "Soy bastante tranquilo. Al final, yo pienso así. Soy yo y voy a vivir mi vida", declaró. Para el central, la presión de jugar en un club como el Real Madrid no es un obstáculo. Al contrario, lo ve como un incentivo. "Lo que más me gusta es jugar al fútbol. No pienso mucho en la presión, simplemente hago lo que me encanta", añadió con una sonrisa. Aunque consciente de la magnitud de su fichaje, Huijsen subraya que lo más importante es el trabajo y la humildad. "Lo doy todo, trato de ser humilde y trabajar lo más que pueda", comentó.

La adaptación al fútbol de Xabi Alonso, nuevo entrenador del equipo, será uno de los puntos clave en su carrera dentro del club. Huijsen, quien ha destacado por su salida de balón, se mostró optimista respecto a encajar en el estilo de juego propuesto por el exjugador del Real Madrid. "Encajo muy bien en el fútbol de Xabi. Voy a intentar aportar al equipo y todo lo que pueda ayudar, encantado. Van a ser años bonitos", aseguró. El central, con su tranquilidad habitual, también destacó que está trabajando para mejorar cada aspecto de su juego. "Creo que todo se puede mejorar. Para eso estoy trabajando", dijo, subrayando su mentalidad de constante evolución.

Aunque su fichaje por el Madrid estuvo rodeado de rumores, Huijsen expresó que su principal enfoque estaba en la temporada con el Bournemouth. "Se hablaba mucho, pero yo estaba concentrado en acabar bien la temporada", confesó. No pudo ocultar la emoción al recordar el momento en que el Mourinho interesó por él. "Estaba en la cena de Navidad y llegó la llamada. Cuando llama Mourinho, debes escuchar. Para mí, es uno de los más grandes de la historia del fútbol", recordó.

Huijsen habló de su ídolo, Sergio Ramos. "Me mandó un mensaje el día que se hizo oficial. Es mi máximo ídolo, el mejor central de la historia", expresó el defensor, quien recordó con cariño la primera vez que vio a Ramos en acción. "El primer recuerdo que tengo de él es la final de 2014, cuando marcó el gol en el último minuto. Tenía nueve años, y es mi primer recuerdo de él", relató.

El cariño por su familia también estuvo presente en la presentación. "Es un sueño", afirmó Huijsen al hablar de la presencia de sus padres en el evento. "Mi familia estará orgullosa de mí y yo también lo estoy. No pienso en nada más allá. Cualquier número que luzca es bueno para mí, mientras sea en el Real Madrid", añadió.

Consciente de la exigencia que implica vestir la camiseta blanca, Huijsen dejó claro que está preparado para afrontar los retos que se le presenten. "Creo que he demostrado que estoy preparado. Lo que pueda ayudar, aquí estoy. Y la exigencia está clara, quiero ganarlo todo. Tengo mucha ambición", dijo con determinación. La presión de ser el defensa más caro en la historia del club parece no afectarle en lo más mínimo. "Me da un poco igual, por decirlo así. No pienso en eso. Trato de dar lo máximo", afirmó sin dudarlo.

El debut con la selección española es otro de los hitos que Huijsen valora como parte de su carrera. "Para mí, debutar con mi país es también un sueño. Y fichar por el Madrid es un sueño también", destacó con una mezcla de humildad y gratitud. .

Uno de los aspectos que también destacó en la presentación fue el buen recibimiento que tuvo en el vestuario del Real Madrid. "Un par me mandaron mensajes. Son muy buena gente. Y nada. A ver si los conozco pronto", comentó.

Finalmente, en cuanto a su elección del número 24, Huijsen fue claro: "El 24 es el que había disponible. Las ofertas, el Madrid es el mejor club del mundo y no hay otro igual". Sin embargo, no hay duda de que el joven defensa está preparado para lo que viene. "Es el mejor día de mi vida. Es un sueño estar aquí. Lo daré todo por el equipo", concluyó