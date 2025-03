Huijsen, personalidad entre abucheos en su debut con España: "No lo he hecho mal"

A los 39 minutos de partido, Pau Cubarsí se fue al suelo. Se llevaba las manos al tobillo derecho y tenía claro que no iba a poder continuar. Decía "no" con la cabeza, aunque abandonó el terreno de juego a pie. Se llevó la palmada en la espalda y las palabras de consuelo de todos, incluido Luis de la Fuente. Su lugar en el campo lo ocupó Huijsen, el central que estaba en el banquillo. Curiosamente, Asencio había entrado de primeras en la lista del seleccionador para los dos encuentros de cuartos de final de la Liga de Naciones, pero no fue convocado para este primero. Huijsen se unió al grupo por la baja de Iñigo Martínez, pero fue quien sustituyó al defensa del Barcelona.

Escuchó atentamente las instrucciones del seleccionador y salió al campo, en manga corta y con guantes, para ocupar el puesto de central izquierdo, aunque él se maneja con las dos piernas. Su historia se ha contado estos días. Nació en Ámsterdam, pero desde los cinco años vive en Marbella. Siempre ha querido jugar para España. Aunque en las categorías inferiores, en la sub 16, sub 17 y sub 18, participó con Países Bajos, se nacionalizó el año pasado y ya había jugado siete partidos con la Roja sub 21. "Es un sueño debutar con la selección y estoy encantado. Es un placer", reconocía después en TVE.

El público que acudió en Róterdam a De Kuip no le perdonó al joven futbolista de 19 años sus orígenes y el recibimiento fue una gran pitada. Se repitió cada vez que tocaba el balón. Incluso fue muy celebrado un pase suyo a Nico algo largo que acabó en saque de banda para los locales.

Pese a que la selección de Koeman dio la vuelta al marcador (después llegaría el empate final de Merino), no se olvidó la afición de Huijsen y lo siguió abucheando. Tuvo un estreno complicado porque tenía que ayudar a Cucurella para intentar frenar a Frimpong, el futbolista más incisivo del partido, pero mostró una gran personalidad. Fue creciendo con el encuentro y cuando España recuperó la posesión en la segunda mitad, casi todas las jugadas empezaban en sus pies. Mostró gran calidad para el pase, en corto y en largo, y para romper líneas con las conducciones. Incluso probó un tiro lejano y subía en los córners, para aprovechar sus 196 centímetros. Vio una amarilla por dar una patada muy dura a Kluivert, su compañero en el Bournemout. "Creo que no lo he hecho mal. El público es el público, yo me centro en jugar", analizaba después Huijsen.

Es el jugador número 23 que debuta en España con de la Fuente. El sexto central después de Cubarsí, Vivian, Paredes, David García y Le Normand. Era un posición que no hace tanto preocupaba en la selección, pero que ahora tiene futuro asegurado.

Cubarsí sufre un esguince, según se deduce de una primera exploración. No parece grave, aunque se le tendrán que hacer más pruebas. "Espero que se recupere pronto", deseó Huijsen.