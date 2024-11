La impactante transformación de Dani Alves: de sus cantos bíblicos a un gurú muy especial

Dani Alves sigue en libertad provisional después de ser condenado por violación a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona. Tras meses desaparecido se conocieron detalles de sus vacaciones a través de su pareja Joana Sanz- y sin actividad en redes sociales, el futbolista rompía su silencio en "X" el pasado mes agosto con unos mensajes en redes que no pasaron desapercibidos.

El exfutbolista del Barça cambió hace su perfil para definirse en su biografía como "un hombre de negocios" y apeló a la fe para mandar un preocupante mensaje sobre su miedo a lo que está por llegar. “Dios tengo miedo de lo que viene. Dios le dijo a Job: ‘Triunfarás en lo que elijas hacer y la luz brillará en el camino que tienes por delante. Job 22:28″, se podía leer.

Extraños movimientos en redes

Poco después llegaba el turno de Instagram, donde tras dos años de silencio realizaba una serie de movimientos y publicaba unos mensajes de lo más intrigante. Desde que Dani Alves saliera de la cárcel en libertad provisional el pasado 25 de marzo, sus post han sido muy escasos. La primera de esas publicaciones la hizo apenas dos semanas después de abandonar la prisión. Subió una foto de un atardecer frente al mar. Esa misma semana publicó un dibujo presuntamente realizado por su hija, Victoria, en la que se representaba a su padre. «Te quiero, papá marcando, eres mi ídolo...» se puede leer en el boceto. Ambas instantáneas sospechosamente fueron eliminadas de su perfil el pasado mes de octubre. Además el ex futbolista también tiene bloqueada la opción de recibir comentarios y a pesar de contar con 36 millones de seguidores en Instagram, él no sigue a nadie, ni a su mujer.

Pero eso no ha sido lo único que ha llamado la atención sino sus últimos mensajes. El 14 de octubre publicada una foto suya con una camiseta en la que se puede leer "Buenos tiempos están en camino" junto a un corazón. Días antes, de nuevo recurrió a la Biblia: “En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, lealtad, humildad y dominio de sí mismo. Ninguna ley existe en contra de todas estas cosas”.

Cantos y textos bíblicos

Unos mensajes que dejaron muy intrigados a sus fans. Pero ahora la cosa ha ido a más y el futbolista no deja de sorprender a sus seguidores con lo que parece una autentica transformación espiritual. Casi todo su contenido en redes va acompañado de frases religiosas y de la Biblia lo que demuestra que tras su paso por la cárcel ha decidido refugiarse en la fe. Algo que demuestra una de sus últimas publicaciones en las que aparece guitarra en mano y cantando un tema religioso. El futbolista da algunos acordes mientras entona una canción con la letra en inglés y en español. Uno de los mensajes que transmite es “todo va a estar bien”. “El señor no te dio un espíritu de cobardía amados hermanos…. Así que no temas, porque el dueño de la promesa está contigo y te dijo que vayas y pregones su evangelio. Los cambios que harás en tu vida no son para agradar a los humanos, es para agradar al Dios que te creó. Ojalá fueras Caliente o frío…. Templado vomitaré de mi boca te manda decir. Apocalipsis 3:15,16”, afirma en la publicación en la que aparece cantando.

Pero sus intrigantes mensajes no han quedado ahí y en un nuevo post, el brasileño desvela quien es el gurú que ha inspirado su transformación. El brasileño compartía ayer una nueva publicación en la que aparece junto a Daniel Habif y acompaña la imagen con unas palabras bíblicas. "Para cada pregunta que tengan; EL AMOR ES LA RESPUESTA…… saben porque? PORQUE DIOS ES AMOR. (1 Juan 4:8). No importa quien tu eres; EL TAMBIÉN AMA USTEDES QUE ESTÁN LEYENDO ESE MENSAJE Y VIENDO ESE POST…", se puede leer en un post en el que muestra su admiración por Habif. "La hermosura del pueblo De Dios es que no hay temor a exaltar el nombre del señor a donde vayan! Quiero dejar registrado aquí me admiración, cariño y respeto por ti, hermano mío", escribe el futbolista.

¿Quién es Daniel Habif?

Sus vídeos tienen más de 500 millones de visitas. Acumula 10 millones de seguidores en Facebook, nueve millones en Instagram y cuatro en TikTok. Daniel Habif (Mazatlán, México, 5 de octubre de 1983) está considerado como "uno de los mejores y más destacados conferencistas de habla hispana en el mundo". Además se ha convertido en uno de los gurús motivacionales más importantes del planeta. Aunque desde hace tiempo sus charlas han tomado un tono más religioso en lo que el nombre de Jesús está más que presente. "Cristo me salvó" afirma el conferenciante que parece haberse convertido en el guía espiritual del futbolista. Este martes visitó Barcelona en lo que es su tercera gira mundial “Ascender” con la que recorrerá 70 ciudades del mundo.

Ha compartido escenario con presidentes, gobernadores, premios Nobel y líderes internacionales como Barack Obama, Óscar Arias o Ken Segall. Ha participado en foros como Forbes y formado parte del elenco de premios como “Person of the Year”, "Latin Grammys", o “Latin Billboard”, entre otros. Forma parte del consejo directivo de Fundación Freedom, dedicada a combatir, prevenir y concientizar sobre la trata con fines de explotación sexual de niños.

¿Qué le espera a Dani Alves?

Dani Alves disfruta de una libertad provisional que le obliga a cumplir con dos obligaciones: no abandonar España ya que le fue requisado en su día el pasaporte y también debe presentarse cada viernes en la Audiencia de Barcelona para presentarse ante la Justicia. Con estas dos condiciones el ya ex futbolista ha iniciado una nueva vida a caballo entre la Ciudad Condal y Tenerife. Además, se ha comunicado la situación a las autoridades brasileñas, para que no le expidan un nuevo pasaporte.

También se le impuso al futbolista la prohibición de acercarse a la denunciante a una distancia menor de 1.000 metros de su domicilio, así como de su lugar de trabajo y de cualquier otro sitio que ella frecuente. Y no podrá comunicarse con ella a través de ningún tipo de medio hasta que recaiga sentencia firme.

Alves podrá disfrutar de unos dos años de tranquilidad, que es lo que se estima que tardará en tener una sentencia firme. El futbolista solicita la absolución, mientras que tanto la Fiscalía Provincial de Barcelona como la acusación particular piden que se le revise la pena al alza y que se cumplan sus pretensiones. El Ministerio Fiscal quiere que el castigo llegue hasta los nueve años de prisión, al entender que “no debió apreciarse la atenuante de reparación del daño”. Asimismo, todavía habría opción de recurso de casación por infracción de ley o vulneración de los derechos constitucionales ante el Tribunal Supremo.

Cuando la sentencia sea firme y condenatoria, caben dos escenarios:

- Si el TSJC ratifica la sentencia de 4 años y seis meses de cárcel, Dani Alves debería regresar a prisión.

- Si el TSJC absolviera a Dani Alves éste quedaría inmediatamente en libertad.

Según explicó el abogado, Juan Gonzalo Ospina, del bufete Ospina Abogados a El Español, el regreso de Alves a prisión podría ocurrir en un plazo de entre 18 y 24 meses una vez se hayan resuelto los recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y al Tribunal Supremo. Sin embargo, ya podría gozar de permisos en poco tiempo al haber superado ya el 25% de la pena por agresión sexual. Y una vez cumplido el 50% pasaría a estar en tercer grado, algo que sería posible en la primavera de 2025.

Al futbolista aún le quedarían las opciones de recurrir ante el Tribunal Constitucional o acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, ninguno de estos recursos evitaría su ingreso en prisión cuando la sentencia sea firme.

Mientras se resuelve su futuro, la fe y sus nuevos proyectos empresariales parece ser sus vías de escape.