Jenni Hermoso regresa por todo lo alto: su gol da el triunfo a España ante Italia (0-1)

La mejor noticia del partido que España jugó en Italia, correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Naciones, era que Jenni Hermoso pudo estar con el grupo con normalidad, pasar unos días de entrenamiento, pensar en fútbol, ser una más, con el ruido de todo lo que sucedió después del Mundial cada vez más apagado en general y sólo sonando en los juzgados. Pero la atacante madrileña le dio épica a ese regreso. No hay mejor manera de hablar de normalidad que la máxima goleadora de la historia de la selección marcara un gol. Además, uno con mucho peso porque el encuentro estaba ya muriendo y el equipo de Montse Tomé lo intentaba sin éxito.

Entonces, se logró colar Alexia Putellas en el área, y su remate lo paró Giuliani, pero el rechace le fue a Jenni para que lo mandara a la red y pudiera celebrarlo por todo lo alto. La felicidad era completa. Es la primera vez que España gana a Italia a domicilio.

Hermosos pisó el césped a los 67 minutos y 20 segundos y entró en lugar de Mariona. España estaba en esos momentos atascada de nuevo. El arranque del equipo nacional fue prometedor, con una presión alta que le hacía recuperar la pelota rápido. Estaba España comandada por Aitana Bonmatí, que no hay partido en el que no demuestre que nadie tiene más calidad que ella. El catálogo de detalles técnico es infinitivo, pero no lo hace de cara a la galería, todo con sentido: el control orientado que le da ventaja para poder correr, el quiebro para generarse espacio y poder rematar, el cambio de pierna en el área a toda velocidad, una especie de croqueta de tacón, también para poder rematar. La centrocampista firmó 20 minutos de lujo, pero a España le faltó el gol y eso siempre supone una losa moral.

Contra un rival que plantea una defensa de cinco, con cuatro jugadoras delante, el paso de los minutos con la portería a cero juega a su favor. La tuvo Mariona al comienzo tras una acción de Bonmantí, y la propia Aitana con esos dos remates que encontraron por un lado a la portera Giuliani y por otro al muro defensivo. Pasado ese vendaval inicial, el partido ya empezó a situarse más donde quería Italia. El conjunto transalpino se asentó en su planteamiento conservador e incluso amagó con alguna salida a la meta de Cata Coll, no demasiado numerosas.

No tardó Montse Tomé en hacer cambios, en mover a su equipo en busca de soluciones, y la agitadora número uno es Salma Paralluelo, que pronto asomó en el área para intentar meter la punta de la bota ante un centro de Olga Carmona. Le faltó algo de decisión para buscar la pelota. No había noticias de Italia en ataque salvo alguna arrancada de Bonfantini, España controlaba las transiciones, pero no encontraba los huecos en ataque. Lo intentó todo Montse Tomé, haciendo el equipo amplio con la entrada por la derecha de Athenea del Castillo, recurriendo al libreto de tener los extremos bien abiertos para que aparezcan los huecos por dentro. Pero Bonmatí, Alexia, Tere... No encontraban ese último pase.

Lo primero que se llevó Jenni nada más salir fue un pelotazo, pero no tardó en dejarse ver por todo el frente de ataque para intentar combinar, para ser un apoyo, para devolver una pared, para aportar su calidad al servicio del equipo, pero en el último momento el pie de una italiana aparecía en el camino. Por fin derribó el muro Jenni. Montse pedía que sus chicas siguieran presionando. Al final, Cata Coll tuvo que hacer una última parada a Giacinti.

España suma 9 puntos en tres partidos en su grupo de la Liga de Naciones. Tiene que acabar primera para meterse en semifinales. Sólo si llega a la final (o si Francia es una de las finalistas) logrará uno de los dos billetes que se reparten para los Juegos Olímpicos de París. De momento, todo va bien.

0 - Italia: Laura Giuliani; Elisa Bartoli (Giacinti, m.90), Martina Lenzini, Elena Linari, Lisa Boattin; Lucia Di Giuglielmo, Aurora Galli (Bergamaschi, m.72), Arianna Carusa, Barbara Bonansea (Cambiaghi, m.72); Agnese Bonfantini (Benedetta Glionna, m.61) y Cristiana Girelli (Greggi, m.72).

1 - España: Cata Coll; Ona Batlle, Laia Alexandri, Laia Codina, Olga Carmona (Oihane Hernández, m.79); Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Teresa Abelleira (Gabarro, m.94); Mariona Caldentey (Jenni Hermoso, m.67), Lucía García (Athenea del Castillo, m.46) y Esther González (Salma Paralluelo, m.46).

El gol: 0-1, m.89: Jenni Hermoso

Árbitro: Alina Pesu (Rumanía). Amonestó a Tere Abelleira (m.36) y Jenni Hermoso (m.93) por parte de España.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones disputado en el Estadio Arechi de Salerno (sur).