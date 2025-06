Joan García se pronuncia por primera vez sobre su fichaje por el Barça tras ser acusado de "traidor"

Hace dos días, el adiós de Joan García al Espanyol se hizo realidad. Una despedida que el portero quiso realizar a través de un mensaje en redes, sin nombrar al FC Barcelona y con los comentarios desactivados para evitar las indignadas reacciones de los que hasta hoy eran sus aficionados.

Tal y como estaba previsto-comunicó oficialmente en sus redes sociales su salida del RCD Espanyol después de que el club recibiera una notificación de LaLiga confirmando el depósito de la cláusula de rescisión por parte del jugador.

Un fichaje que mantiene en pie de guerra a los pericos por lo que el futbolista ha preferido despedirse con un mensaje en redes sociales. En un vídeo pide que se respete su decisión aunque los aficionados no la entiendan. El jugador asegura que ha sido " una decisión muy meditada no solo pensando en mi carrera sino también en lo mejor para el club y para mi familia".

"Hoy me toca despedirme del club que ha sido mi casa. Se que la decisión no será fácil de entender, pero no os pido que lo hagáis", afirmó el portero en su publicación en Instagram.

Con este gesto, Joan puso punto final a una etapa de casi una década en el Espanyol. Tras su despedida, el enfado de la afición perica fue mayúsculo y los ataques al portero no se hicieron esperar.

El feo gesto con el escudo

Lo que más dolió a los aficionados del Espanyol no fue el contenido de la carta o que se les impidiera comentar sino el polémico gesto del guardameta con el escudo de su hasta ahora club como protagonista.

Nada publicar el comunicado, Joan García, "escondió" en su Instagram la foto en la que aparece besando el escudo del Espanyol y que hasta entonces era la primera del carrusel que abría su "feed". Un detalle que no pasó desapercibido para los pericos. "Rata", "Mercenario", "Desagradecido", fueron algunos de los insultos que inundaron de inmediato la red para afear el gesto del portero.

El RCD Espanyol dejaba poco después de seguir al guardameta en redes sociales tras despachar su marcha con una línea. "El portero Joan García ha abonado su cláusula de rescisión -25 millones más el IPC- y pone fin a su etapa como jugador del RCD Espanyol", fueron las únicas palabras del comunicado publicado por el club.

Ahora, el futbolista ha querido romper su silencio a las puertas del restaurante donde ha celebrado su desembarco en el club blaugrana. "Estoy contento, muy contento y con muchas ganas", dijo a los micrófonos de Jijantes.

Según informa Mundo Deportivo, Joan Garcia cenó en el restaurante Erre & Urrechu. El portero acudió a la cena acompañado de su pareja, y compartió mesa y mantel con su representante, Juanma López, además de su nuevo compañero Dani Olmo.

Este viernes, Joan Garcia está citado a las 13 horas para firmar su contrato con el FC Barcelona hasta junio de 2031.