El desafortunado gesto de Joan García con el escudo del Espanyol como protagonista

Ha llegado el día. El adiós de Joan García al Espanyol ya es una realidad. Un despedida que el portero ha querido realizar a través de un mensaje en redes, sin nombrar al FC Barcelona y con los comentarios desactivados para evitar las indignadas reacciones de los que hasta hoy eran sus aficionados.

Tal y como estaba previsto- ha comunicado oficialmente en sus redes sociales su salida del RCD Espanyol después de que el club recibiera una notificación de LaLiga confirmando el depósito de la cláusula de rescisión por parte del jugador el pasado viernes.

Un fichaje que mantiene en pie de guerra a los pericos por lo que el futbolista ha preferido despedirse con un mensaje en redes sociales. En un vídeo pide que se respete su decisión aunque los aficionados no la entiendan. El jugador asegura que ha sido " una decisión muy meditada no solo pensando en mi carrera sino también en lo mejor para el club y para mi familia".

"Hoy me toca despedirme del club que ha sido mi casa. Se que la decisión no será fácil de entender, pero no os pido que lo hagáis", afirma el portero en su publicación en Instagram.

Con este gesto, Joan pone punto final a una etapa de casi una década en el Espanyol. El FC Barcelona tampoco quiere aumentar la polémica por lo que ayudará al futbolista en este duro trance. Según adelantan fuentes del club, la presentación oficial del portero posiblemente no incluya comparecencia pública ante los medios, sino una entrevista institucional en los canales oficiales del Barça, así como las tradicionales fotografías tras la firma del contrato en las oficinas del club, que se producirá a lo largo de esta semana.

Sospechoso movimiento

Sin embargo lo que más ha indignado a los aficionados del Espanyol no es el contenido de la carta o que se les impida comentar sino el polémico gesto del guardameta con el escudo de su hasta ahora club como protagonista.

Nada publicar el comunicado, Joan García, ha "escondido" en su Instagram la foto en la que aparece besando el escudo del Espanyol y que hasta hoy era la primera del carrusel que abre su "feed". Un detalle que no ha pasado desapercibido para los pericos. "Rata", "Mercenario", "Desagradecido", son algunos de los insultos que circulan en redes para afear el gesto del portero.

Precisamente, el economista Gonzalo Bernardos, recuerda esta imagen a Joan García en un durísima carta en Twitter.

El economista afeó al guardameta su hipocresía en la celebración del ascenso. "El día de la victoria ante Las Palmas besaste tanto el escudo del RCD Espanyol en tu camiseta que casi lo deshaces. ¿Por qué lo hiciste, si ya estabas en el Barça? En pocos días, para los niños has pasado de ser un ídolo a un gran traidor. Era completamente innecesario".

Tras los acontecimientos de esta mañana, el RCD Espanyol ha dejado de seguir al guardameta en redes sociales tras despachar su marcha con una línea. "El portero Joan García ha abonado su cláusula de rescisión -25 millones más el IPC- y pone fin a su etapa como jugador del RCD Espanyol", fueron las únicas palabras del comunicado publicado por el club.