Joana Sanz no se calla: "¿Dinero de Dani Alves...no será al revés?"

El próximo día 20 se cumple justo un año de la bomba que sacudiría los cimientos del fútbol. El ex futbolista del Barcelona Dani Alves, ingresaba en prisión provisional sin fianza tras declarar ante el juez por una presunta agresión sexual cometida en la madrugada del 30 de diciembre de 2022. La joven, que compareció antes que el jugador, aseguró que la abofeteó, la encerró en el baño de la zona VIP de la discoteca Sutton de Barcelona y la violó. El brasileño por su parte cambió tres veces su versión. Empezó asegurando que no conocía a la chica, luego reconoció que sí, y finalmente también dijo que mantuvieron relaciones sexuales de manera consentida. Sus contradicciones y el riesgo de fuga llevaron la jueza a decretar prisión provisional sin fianza.

Y, tras ser denegada su petición de libertad hasta en tres ocasiones, el futbolista permanecerá en la cárcel hasta la celebración del juicio que comenzará el próximo 5 de febrero. Un trago que afrontará con los únicos apoyos que le quedan: su madre, su amigo Neymar jr. -que le ha brindado ayuda económica y asesoría legal- y su todavía mujer Joana Sanz.

La modelo canaria ha dicho adiós al que ha sido el peor año de su vida en el que además del encarcelamiento de Alves acusado de violación sufrió el terrible golpe de la muerte de su madre recién estrenado el 2023 pero afronta el nuevo año con energía. A través de una publicación en su cuenta personal de Instagram, Sanz lanzó un claro mensaje sobre su futuro acompañado de tres imágenes suyas en bikini. "Por un 2024 al sol, llena de felicidad y el culo en la nuca (importante el ejercicio) Salud", escribió.

Minutos después, las reacciones no se hicieron esperar y la oriunda de Tenerife recibió muestras de cariño y también algunos mensajes de sus detractores, a los que no dudó en responder. Un usuario comento que no veía la necesidad de publicar esa foto a lo que ella contestó: "Súper necesaria. Me amo y que se note esa autoestima bien para arriba".

Pero fue mucho más contundente aún cuando los comentarios hacían referencia a Dani Alves y quiso dejar claro su apoyo al futbolista. Un usuario la acusó de haberlo abandonado en cuanto entró en prisión y su respuesta fue tajante: "Si hubiera vuelto a casa con su mujer, no se habría expuesto a una situación así. Aún así, soy de las pocas personas que siguen ayudándole y apoyándole. Besitos".

"Mientras no falte la fiesta y el dinero", se podía leer en otro de los comentario y un segundo apostilló: "Rica con el dinero de Alves...".

Y aquí, la modelo estalló: "Pues gracias a Dios me lo trabajo para permitirme hacer lo que me dé la gana. No sabia yo que tenía dinero suyo. ¿Dinero de Alves...No será al revés?".

