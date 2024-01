El impactante vídeo de Joana Sanz: ¿Esperaba un hijo cuando Dani Alves entró en prisión?

Hace justo un año saltaba la bomba que sacudía los cimientos del fútbol. El ex futbolista del Barcelona Dani Alves, ingresaba en prisión provisional sin fianza el 20 de enero de 2023 tras declarar ante el juez por una presunta agresión sexual cometida en la madrugada del 30 de diciembre de 2022. La joven, que compareció antes que el jugador, aseguró que la abofeteó, la encerró en el baño de la zona VIP de la discoteca Sutton de Barcelona y la violó. El brasileño por su parte cambió tres veces su versión. Empezó asegurando que no conocía a la chica, luego reconoció que sí, y finalmente también dijo que mantuvieron relaciones sexuales de manera consentida. Sus contradicciones y el riesgo de fuga llevaron la jueza a decretar prisión provisional sin fianza.

Y, tras ser denegada su petición de libertad hasta en tres ocasiones, el futbolista permanecerá en la cárcel hasta la celebración del juicio que comenzará el próximo cinco de febrero. Un trago que afrontará con el único apoyo que le queda: su todavía mujer Joana Sanz.

La modelo canaria ha dicho adiós al que ha sido el peor año de su vida en el que además del encarcelamiento de Alves acusado de violación sufrió el terrible golpe de la muerte de su madre recién estrenado el 2023.

Dos duros golpes que vivió Joana en tan solo unos días, dejándola completamente hundida y sometida a un acoso mediático brutal. Pero ahora un detalle filtrado en redes por la canaria hace sospechar que los vivido con la detención del brasileño fue aún más duro de lo que imaginábamos. ¿Esperaba un hijo con Dani Alves cuando saltó el escándalo?

El último vídeo publicado por la modelo ha dado pie a esta hipótesis. Y es que la canaria ha querido recordar a su madre en estas fechas tan señalada deslizando a modo de vídeo lo que se ha convertido en un bombazo.

Hace unos días, Joana compartió una fotografía junto a su madre con un emotivo mensaje: "Creo que lo que más me duele de este día es que no voy a volver a compartirlo contigo. Quedaron tantos recuerdos por construir que me frustró. A veces nos 'da palo' el momento reunión familiar sin pensar en lo afortunados que somos de tener esos momentos. Que la vida se nos pasa fugazmente y casi no nos detenemos a disfrutar de los nuestros. Todo es un 'debo' o un 'tengo' en vez de un 'quiero'. Quiero hacer más por mí y por lo que a mí me hace feliz, por lo que a mí me llena el corazoncito. Te extraño mamá, perdóname por no haber podido cumplir el ir a Disney con una personita a la que disfrazar. Volveré a encontrar mi camino, todo pasa". Pero lo que realmente llama la atención es el vídeo que añadió en el post con el rendía tributo a su madre.

En el vídeo incluido en el post de homenaje a su progenitora se ve como Joana regala una caja rosa a su madre en la que se pueden ver diferentes productos de bebés. La cosa va más allá. Acto seguido y con la emoción a flor de piel, la modelo muestra a su madre un test de embarazo, provocando el momento más emotivo de la grabación que la joven publicó en TikTok.

Todo esto ha hecho pensar que el el momento de la detención acusado de violación, el futbolista y la modelo estaban esperando su primer hijo tras ocho años de relación. El vídeo ha dejado impactados a sus seguidores que no han tardado en mostrarle su apoyo.