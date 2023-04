Joaquín cuelga las botas pero nos deja sus chistes: estos son los mejores para no parar de reírte

Joaquín Sánchez, el eterno capitán del Betis, anunciaba ayer por sorpresa que la presente temporada será la última para él como profesional. Desde que debutó con el primer equipo del Betis un 3 de septiembre del año 2000 en Compostela, en Segunda división, Joaquín ha disputado casi 900 partidos oficiales de clubes, defendiendo los colores verdiblancos y los de Valencia, Málaga y Fiorentina, y ha sido internacional absoluto en 51 ocasiones. En su palmarés lucen tres títulos: las Copas del Rey que logró con el Valencia en 2008 y con el Betis en 2005 y el pasado año. Después de Zubizarreta (622), es el jugador que más partidos ha disputado en la historia de la Liga.

Pero Joaquín, no solo nos ha dejado su fútbol también nos ha hecho reír con sus parodias y sus chistes. Y por suerte, su sentido del humor es algo que no está en retirada. Genio y figura, ¿Quién no recuerda su vídeo en "italiano" con la Fiorentina o sus parodias de "Las Isla de las Tentaciones?

Míticos son sus vídeos y comentarios sobre "la Isla de las tentaciones" que llegaron a ser casi más seguidas que el programa en sí. Desternillantes fueron especialmente sus intervenciones sobre Fani y Cristopher, la pareja más popular del reality.

Famosos son también sus bailes en el vestuario con los que se ha ido superando cada temporada. Imborrable sus genial versión de Jennifer López. De lo más sensual, ataviado con una toalla en la cabeza y otra sobre el cuerpo, el veterano jugador bético interpretó una particular versión de El anillo, tema de la cantante del Bronx. «Supéralo si puedes», escribió Joaquín que, una vez más, no defraudó a sus seguidores.

Pero si hay algo por lo que el eterno capitán del Betis es el rey es por sus chistes. Esos cortos y malos que nadie cuenta como él. Estos son algunos de los mejores chistes con los que Joaquín no ha regalado su arte y su peculiar sentido del humor.

1. ¿Cariño me ves Gorda?

2. El Niño

3. Los chistes de Alexa

4. Los chistes del día de "San Hulio"

5. Chistes nocturnos

Y si aún quieres más, te dejamos una miscelanea de 10 chistes cortos del gaditano que han hecho historia:

1. El único asiento vacío

Se estaba jugando el Betis meterse en la Champions en un partido y estaba todo el campo a reventar. Solo había un asiento vacío. Un señor va a sentarse en él y antes le pregunta a la señora de al lado.

“¿Es suyo este asiento?”. Y ella responde: “Era de mi marido pero el pobre ha fallecido”.

“Lo siento. ¿Y por qué no ha venido nadie de su familia?”, pregunta él.

Y ella le responde: “Es que ellos han preferido ir al entierro”.

2. Un marido poco detallista

Una mujer le dice a su marido: “Llevo 45 años casado contigo y no me has comprado nunca nada”.

Y él responde: “¿Y tú qué vendes María?”.

3. La ‘secuela’

Un niño le dice a su padre: “Papá, en el colegio me han preguntado si sé lo que significa ‘secuela’. ¿Lo sabes tú?”.

Y el padre le responde: “Claro hijo, ¿te acuerdas cuando fuimos a comprar el otro día al supermercado y se nos coló una señora y yo le di un cate y se cayó al suelo con las bolsas? Ea, pues esa ya no se cuela más”.

4. El bebé que no abría los ojos

Un matrimonio tiene un bebé y a los cuatro meses el niño aún no ha abierto los ojos.

El padre, preocupado, le dice a la madre que tienen que llevarlo al médico. Y la madre dice: “No hombre no, eso son cosas de la naturaleza. Ya abrirá los ojos”.

Pero sigue varios días más sin abrirlos y el padre coge al niño y lo lleva al pediatra. El médico lo mira por arriba, por abajo, por delante y por detrás, y pregunta al padre: “¿Tú mujer y tú sois de Sevilla?”.

“Claro que sí -responde el padre-. Los dos de la misma Sevilla”.

“¿Y a qué se dedica tu mujer?”, pregunta el pediatra.

“Trabaja en un restaurante chino hace 12 años”, responde el padre.

Y dice el pediatra: “Pues entonces el que tiene que abrir los ojos de una vez eres tú…”.

5. La Lavadora

Una mujer le dice a su marido: “Cariño, la lavadora se ha calcificado”.

Y responde el marido: “¿Para qué? ¿Para la final de Copa o para la de la Champions?”.

6. Fútbol

José, me ha dejado mi mujer

¿Por qué?

Porque dice que estoy obsesionado con el fútbol

Oye, y tú ¿cuánto llevabas con tú mujer?

Pues 9 temporadas

7. Suplicando

Dice, compadre, ¿cuál es la postura que más has usado para practicar sexo?

Dice, yo, de rodillas y pidiéndole por favor.

8. En el médico

Dice, doctor, ¿voy a perder el ojo?

Le dice el doctor, hombre yo se lo voy a dar en una cajita, lo que usted haga después…

9. El miembro

Dice, Concha ¿cómo llevas eso de que tu marido la tenga tan grande?

Dice, hombre, por un lado bien pero por el otro…

10. La peluquería

Dice, Antonia ¿de dónde vienes?

Dice, de la peluquería.

Dice, ¿que estaba cerrada no?