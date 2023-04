El mensaje de la mujer de Joaquín tras su retirada

Susana Saborido, la mujer de Joaquín, quiso dejar un mensaje al capitán del Betis después de que éste anunciase su retirada. Y es que el centrocampista de 41 años, que terminaba contrato con el conjunto verdiblanco a final de temporada, comunicó este miércoles su decisión de colgar las botas cuando termine el presente curso.

Tras su anuncio, la mujer de Joaquín, Susana Saborido, escribía en redes sociales: «Este día tenía que llegar, aunque mi corazón y mi alma no lo entiendan. Nos conocimos siendo dos niños, llenos de ilusiones y sueños y desde entonces, cada partido en los que te he visto jugar tuve los pelos de punta y las emociones a flor de piel. Hoy tengo q ver cómo le dices adiós a tu vida, a tu mundo, a tu todo, y yo ahora no sé ni qué decir, ni qué hacer, por que no me lo puedo creer. Solo decir que fuiste, eres y serás uno de los mejores futbolistas que ha dado España. Por siempre serás Joaquín 17. Te quiero».

La mujer de Joaquín y su sufrimiento en los últimos años

En una entrevista reciente en El Hormiguero, la mujer de Joaquín, Susana Saborido, habló del sufrimiento del futbolista en los últimos años. «No suele estar triste, pero es verdad que ha habido momentos en el fútbol que no lo ha pasado bien, que lo ha pasado jodido, porque no entendía muchas cosas», señaló.

Joaquín, por su parte, aclaró: «Es ese periodo donde tú tienes que aceptar, aun no entendiéndolo desde el punto de vista tuyo deportivo, que es ley de vida por la edad que tienes, pero mi mente pelea constantemente porque yo me encuentro bien. Sé que no estoy para jugar 90 minutos todos los partidos, pero sé que estoy para algo más, creo que puedo aportar algo más. Entonces es una pelea que tengo a diario conmigo mismo. Yo ya he aceptado que mi papel es otro, pero tengo ese punto de rebeldía y eso es lo que me mantiene vivo».

Así anunció Joaquín su retirada

A través de un vídeo publicado por el Betis, Joaquín comenzaba diciendo: «La vida es una constante evolución. El secreto es tener la capacidad de adaptarse a los cambios, afrontar cada día como un reto y poner siempre un poquito de arte en todo. El camino está repleto de emociones; en mi cabeza no dejan resonar nombres y momentos».

«¡Ay, esa mágica noche de finales de abril en la que pude cumplir un sueño! ¡Qué rápido pasa el tiempo! Nada es para siempre, dicen..., pero están equivocados. ¿Acaso no conocen el arte? Es inspiración, emoción y transformación. Durante 23 años he intentado hacer de mi fútbol un arte y que fuera recordado de generación en generación. De lo clásico a lo contemporáneo. Ahora sólo queda colgar mis botas, mi arte. Una ventana hacia la eternidad», añadía comunicando así su intención de retirarse a final de temporada.