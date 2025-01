Julián Álvarez, el hombre que lanzó la racha del Atlético

Julián Álvarez marca, hasta ahora, el principio y el fin de la excepcional racha de 14 victorias consecutivas del Atlético. Suyos fueron los dos goles contra el Vic que la iniciaron y suyo fue también el gol de la victoria contra Osasuna del pasado domingo.

Nadie imaginaba aquel 31 de octubre en Vic que el Atlético comenzaba allí la mejor racha de victorias de su historia entre todas las competiciones. Ante un equipo de la sexta categoría, los rojiblancos tuvieron que esperar a que saliera Julián del banquillo y a que expulsaran a un jugador local para decidir la eliminatoria a partir del minuto 82.

El argentino llegó el pasado verano al Atlético después de que el club pagara 75 millones de euros al Manchester City, pero parece que lleva toda la vida jugando a las órdenes de Simeone. Los argentinos suelen sentirse en casa con el Cholo en el banquillo, aunque no todos se han adaptado con la misma facilidad que Julián. Se ha asentado como pareja de Griezmann en la delantera, ha marcado trece goles y es el máximo goleador del Atlético entre todas las competiciones, con uno más que el francés. Nueve de ellos han llegado en la racha de 14 victorias consecutivas del Atlético: tres en Copa; tres en Liga, donde además ha sumado una asistencia, y otros tres en la Liga de Campeones. Y varios de ellos han servido al Atlético para conseguir la victoria: los dos de Vic, el de Osasuna, otro en Mallorca y, además, marcó el primero en la goleada contra el Sparta en Praga en la Champions.

Sus números están muy cerca ya de los que consiguió la temporada pasada con el Manchester City, con el que logró 19 goles en todo el curso, pero Julián no frena. «Venimos haciendo un gran trabajo, sabemos que esto no termina acá, que todavía queda mucho, hay que seguir por este camino y seguir trabajando con humildad, que van a venir cosas buenas», decía después del partido contra Osasuna.

Marcó el gol, pero antes había tenido algunas oportunidades que no supo aprovechar. «Tuve varias en el primer tiempo. No las puede meter y estaba con un poco de bronca, sobre todo en el entretiempo, seguí en la cabeza pensando en la próxima, me quedó para empujarla, tres puntos muy importantes y muy contento», añadía.

Esa fe en lo que hace convence a Simeone, que no duda en dejar a Sorloth en el banquillo. El noruego no pisó el césped ante Osasuna a pesar de ser el máximo goleador del equipo en Liga. «Los jugadores saben dónde están, tienen la conciencia de saber dónde están y cuál es el camino que tenemos trazado todos pensando en lo colectivo y no en lo individual», asegura el entrenador del Atlético.

Al Cholo le gusta que Julián hable de «humildad» para que el equipo rojiblanco siga creciendo. «En la vida sin humildad no vas a ningún lado», dice. Y Julián, que con 24 años –25 cumple el día 31 de enero– ya ha ganado todo lo que un futbolista puede soñar con ganar –un Mundial, dos Copas América, una Liga de Campeones, una Libertadores, varias Ligas y varias Copas– es el mejor ejemplo.