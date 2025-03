Julián Álvarez se pronuncia por primera vez sobre el penalti y lanza una contundente petición

El Real Madrid se clasificaba el pasado 12 de marzo por penaltis para los cuartos de final de la Liga de Campeones, tras el 2-1 de la ida y pese a su derrota (1-0) fuera de casa contra un Atlético de Madrid que por momentos ha rozado la remontada, pero que otra vez ha encontrado en su vecino de la capital a su verdugo en la máxima competición europea. El penalti decisivo anotado por Antonio Rüdiger en la tanda (2-4) dejó helado al Riyadh Air Metropolitano que vio a su equipo perecer en esta vuelta de octavos de final y en la que el tempranísimo gol de Conor Gallagher se quedó sin recompensa.

Un partido marcado por la polémica con Julián Álvarez en la tanda de penaltis. El Madrid lanzaba primero, pero en la portería del fondo sur. Los entrenadores decidieron que lanzaran primeros los especialistas. Ya no estaban Vinicius, Rodrygo ni Griezmann, pero marcó Mbappé y empató Sorloth; marcó Bellingham y empató Julián. Hasta que intervino el VAR.El argentino se resbaló y pegó a la pelota con los dos pies antes de marcar. No valía el gol.

A pesar de las aclaraciones de la UEFA, la polémica continúa. Si ayer, Rafa Nadal, madridista hasta la médula, reconocía que lo ocurrido le supo realmente mal, ahora ha sido el propio jugador del Atlético de Madrid el que ha roto su silencio respecto al lanzamiento en la tanda de penaltis ante el Real Madrid.

Julián Álvarez se ha referido al lanzamiento anulado tras la victoria de Argentina ante Uruguay y ha lanzado un importante petición. Y es que el argentino considera que la norma debería cambiarse para evitar situaciones similares en un futuro.

"La vi mil veces. Hay vídeos por todos los lados. Yo no siento la pelota. Si fueran dos toques, es mínimo el contacto y es muy difícil de percibir. Pero... ya está. Las reglas deben ser un poco más claras, porque yo no intento sacar ventaja. Por ejemplo, el portero cuando se adelanta y para el penalti, se vuelve a repetir. Y esto no es para sacar ninguna ventaja. Es una pena lo que pasó", ha sentenciado el delantero.