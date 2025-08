A Lamine Yamal le crecen los enanos: vandalizan su mural en Barcelona

Primero fue Nico Williams tras los rumores de fichaje por el FC Barcelona y ahora le ha tocado el turno a Lamine Yamal que también ha sido víctima de una vandalización. El artista urbano TV Boy realizó un mural en la Plaza Joanic de Barcelona para conmemorar los 18 años de Lamine Yamal. En el dibujo se ve al jugador del Barça vestido de Superman, pero con una L en el pecho en lugar de la clásica S. Sin embargo, poco ha durado la simbólica obra de arte ya que en menos de un mes, otro artista urbano llamado Shredder ha decidido añadir su toque personal incluyendo en la imagen a los siete enanitos de Blancanieves, algo que ha llamado mucho la atención si tenemos en cuenta el último escándalo de la estrella culé.

Una vandalización que ha denunciado en redes sociales el periodista Edu Polo, que compartió la instantánea que no ha tardado en volverse viral: «Un gracioso se lo ha cargado. Esta vez no es ni fake ni IA», explicó en su perfil de Instagram.

Mural vandalizado de Lamine Instagram

De nuevo, la polémica de los enanos

Y es que nadie olvida la polémica en la que se vio envuelto el futbolista tras su controvertida fiesta de cumpleaños. La flamante mayoría de edad de Lamine Yamal, la joven perla del FC Barcelona, se vio empañada por la polémica que rodeó la celebración privada que podría tener incluso repercusiones legales. La contratación de enanos como "mero entretenimiento", las chicas de imagen a 20.000 euros o la decoración de su tarta han colocado al futbolista en el disparadero.

Pero sin duda, el asunto más controvertido de su excéntrica fiesta de cumpleaños es la denuncia de la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE), que acusa a Yamal de haber contratado a personas con enanismo como mero entretenimiento.

La indignación se hizo sentir de inmediato en las redes sociales. La ADEE, a través de su cuenta de X (antes Twitter), lanzó una contundente denuncia: “La Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo denuncia la contratación de personas con enanismo como entretenimiento en la fiesta de Lamine Yamal. Actuaremos por la vía legal y social”.

Una indignación que llevó al Gobierno a anunciar que investigaría la polémica fiesta. El Ministerio de Derechos Sociales ha pedido a la Fiscalía, al Defensor del Pueblo y a la Oficina de Lucha contra los Delitos de Odio investigar si en el cumpleaños del futbolista Lamine Yamal, se vulneró la ley de discapacidad, que prohíbe espectáculos de burla o que denigren a las personas con discapacidad.

Según explicó a EFE el director general de Discapacidad, Jesús Martín, el departamento que dirige Pablo Bustinduy ha requerido aclarar si, en la fiesta del 18 cumpleaños del deportista, se denigró a personas con enanismo, incumpliendo la ley, que no establece sanciones pero sí prohíbe desde hace casi tres años esas actividades.