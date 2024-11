Lamine Yamal, duda para el partido del Barcelona contra la Real Sociedad

El Barcelona busca, antes del parón de selecciones, su octavo triunfo consecutivo sumando Liga y Champions. El rival es la Real Sociedad, que lleva una temporada algo irregular, pero que contra el conjunto azulgrana suele dar un buen nivel por su estilo atrevido de fútbol que tiene. “La Real es un equipo que me gusta mucho como juega, así que va a ser muy buen partido”, explicó Flick, que tiene algunas dudas para el encuentro.

Por un lado está Cubarsí, después del corte que sufrió en la cara en el partido de la Champions contra el Estrella Roja, al recibir una patada de Spajic en la cara. Se entrenó con una máscara que le tapaba la zona dañada. “Creo que sí estará”, dijo convencido Flick sobre el central.

Alguna duda más mostró respecto a Lamine Yamal, que no estuvo con el resto del grupo en la sesión. “Lamine ha estado haciendo entreno de fuerza específico, ha jugado muchos partidos las últimas semanas, tenemos que cuidarlo, a ver cómo está mañana”, explicó el preparador alemán. En concreto, es el segundo futbolista más utilizado de la plantilla este curso, con 1.310 minutos, sólo superado por los 1.326 de Iñigo Martínez. Ha participado en los 16 partidos que ha jugado su equipo, titular en todos menos en el de Osasuna (la única derrota en Liga; en Champions el Barça también cayó contra el Mónaco) y habiendo jugado los 90 minutos en nueve de los 15.

Sus 17 años son importantes en este cuidado, ya que Lewandowski, que multiplica su edad por más de dos (tiene 36), tiene unos registros similares y Flick lo ve de otra manera. El delantero polaco es cuarto en cuanto a minutos jugados, pero no ha estado sobre el césped mucho menos que Lamine (1.303, apenas siete minutos menos). En su caso, ha sido titular en los 16 encuentros, pero lo han sustituido más veces (siete duelos completos) y con los partidos menos avanzados. “Para mí está en muy buena forma. Me está impresionando mucho su rendimiento en defensa, está ayudando mucho al equipo. No creo que tenga que darle más descanso ahora”, confesó Flick.

"Dani Olmo se sentía mal"

Dani Olmo es el tercer jugador, salvo los lesionados de larga duración, que está entre algodones. “Se sentía un poco mal, incómodo, mal durante la noche. Esta mañana estaba un poco mejor. Lo están tratando médicamente. Creo que estará listo para mañana”, desveló el preparador barcelonista.

Flick habló también de lo que le hacía sentir más orgulloso de lo que llevamos de temporada. “Hay muchas cosas de las que estoy satisfecho. Cuando vemos los partidos, y veo el último partido, vemos lo que queremos y pedimos a los jugadores: que acaban juntos. En Belgrado lo hicimos, activos como equipo. Eso es algo que valoro mucho: que jueguen como una unidad. A veces con pelota es más fácil, pero en defensa es más difícil, y lo están haciendo”.