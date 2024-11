El regreso calculado de Gavi en el Barcelona: una conversación con Flick y cada vez más minutos

Hansi Flick está con el palo y la zanahoria con su equipo. Todo es felicidad en el Barcelona y el entrenador alemán no para de repetir que tiene un grupo buenísimo que están haciendo un gran trabajo «los jóvenes y los veteranos», y que están en sintonía tanto dentro del campo como fuera. Pero en la pasada jornada de Liga contra el Espanyol, el conjunto azulgrana disputó una segunda parte floja. «A veces pasa. Hoy lo acepto porque hemos ganado, pero de cara al partido del miércoles en Belgrado necesitaremos más fuerza y concentración».

La autocrítica de Fermín

El miércoles ha llegado, la Champions contra el Estrella Roja, y la plantilla entendió el mensaje: «En la segunda parte nos relajamos un poco, es verdad, el míster nos apretó después del partido. No volverá a pasar. El equipo está haciendo un muy buen trabajo y tiene que seguir así. Intentaremos jugar al fútbol como sabemos», aseguró Fermín. Y al técnico le tocó sacar de nuevo la zanahoria: «El partido del domingo ya ha terminado. Estos últimos meses hemos tenido un gran rendimiento, también con el Espanyol en la primera parte. Yo he jugado al fútbol y sé lo que es ir 3-0 y que todo parezca fácil. Tenemos que aceptar la situación tal y como es. Ahora es una nueva competición, el objetivo es ganar y creo que estamos muy centrados en lo que tenemos que hacer y también en lo que hemos hecho mal. Estoy seguro de que jugaremos un partido distinto al de la segunda parte del otro día», reflexionó Flick.

La hora de Flick

El preparador azulgrana empieza a tener que tomar más decisiones todavía que antes. Al comienzo de curso las lesiones le obligaron a apostar por jóvenes como Marc Bernal, que tuvo una desgraciada lesión; y Marc Casadó, que se ha ganado el puesto. El Barcelona ha ido recuperando jugadores y Flick tiene ahora que elegir entre futbolistas que están en muy buena forma. «Es verdad que hay muchos jugadores en el centro del campo con mucha calidad, pero la competencia interna es muy buena. Yo intento seguir las instrucciones del míster y cuando él me necesite, aquí estoy. Lo bueno es que salga quien salga lo hace bien», dice Fermín, uno de esos centrocampistas que aspira a tres posiciones. Aparte de Casadó, están Eric García, utilizado más ahí que como central; Pedri, Dani Olmo y ahora también De Jong y Gavi. Ninguno de estos dos ha sido titular de momento desde su regreso.

El caso del canterano es particular porque su lesión le ha tenido un año parado. Volvió en el partido contra el Sevilla (siete minutos) y desde ahí ha participado en todos los encuentros que ha jugado el Barça: contra el Bayern (tres), contra el Real Madrid (tres) y contra el Espanyol (cinco). «He hablado con él y hemos dicho que hay que ir paso a paso. Los dos opinamos lo mismo. También depende de cómo se desarrolle el partido. Va a ser poco a poco y cada vez más minutos. La recuperación va muy bien. Contra el Espanyol consiguió tener situaciones de uno contra uno muy buenas, y esto es lo que espero de él», explicó Flick. Casi todo el mundo está de acuerdo en que el estilo de Gavi casa perfectamente con la idea que tiene el entrenador. Es un futbolista de pierna dura, que va al choque y a la presión y que tiene, además, calidad individual. Pero incluso cuando recupere la forma y la confianza del todo se tendrá que ganar el puesto. Los compañeros no se lo van a poner fácil.