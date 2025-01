Lamine Yamal, la estrella adolescente que se adueñó del Clásico de la Supercopa

«Messi, Messi», cantaban los aficionados del Barcelona en Arabia Saudí, mostrando camisetas del mítico «10». Lo que hizo el argentino, todavía en activo en Estados Unidos, con el equipo azulgrana va más allá de los títulos, pero en el Camp Nou han encontrado un futbolista que levanta una expectación similar. Claro que hay que tener cuidado con los 17 años de Lamine Yamal, pero él se encarga en el césped de demostrar que la edad es sólo un número. Escenarios como una final y además contra el Real Madrid pueden asustar a cualquiera, pero con él parece que tiene el efecto contrario y le motivan.

El primer aviso de Lamine

No tardó en hacer suyo el Clásico el «19», casi desde la primera jugada, cuando en los segundos iniciales agarró la pelota y buscó el disparo desde lejos, obligando a Courtois a hacer la primera parada de la noche. El Real Madrid es un rival difícil por lo que es como club y porque en el lateral izquierda está Mendy, uno de los mejores defensores en el uno contra uno, por mucho que no lleve un buen año y que a veces se enrede un poco con la pelota. En el Clásico de Liga, Lamine se coronó con un buen gol, pero apenas consiguió desbordar al francés. En el de la Supercopa lo logró todo. Ancelotti liberó a Vinicius de tener que defender, y era Camavinga el que tenía que ayudar. Se dieron una paliza los dos interiores del Real Madrid, tanto el galo como Valverde, en las ayudas, pero no pudieron frenar al atacante del Barcelona.

El golazo

La facilidad con la que controla y se mueve y el juego de cintura para regatear con el cuerpo antes de tocar la pelota, le hacen un futbolista temible en cualquier circunstancia, con poco terreno y con espacios. Corrió a por el balón de Lewandowski y se marchó de Tchouameni con ventaja, pero donde otras veces se nubla, esta vez acertó, tirando flojito, cruzado, una caricia, imposible incluso para Courtois.

Las comparaciones siempre son odiosas, y con Messi no hay mucho que ganar, pero cada pelota que tocaba Lamine era celebrada desde la grada con entusiasmo. Tiene más tirón el Real Madrid en Arabia Saudí, pero los controles, regates y quiebros de la estrella adolescente barcelonista eran respondidos con un sonoro «oh». Lamine participó también en el cuarto gol azulgrana, lanzando el contragolpe al que dio continuidad Raphinha y que culminó Balde justo antes del descanso.

En la segunda parte el Real Madrid tenía que apostar por el riesgo de ir arriba en busca de la remontada (perdía 1-4), y los espacios eran autopistas para el extremo, que forzó la amarilla de Rudiger y que estaba convirtiéndose en una pesadilla para la defensa blanca. Pero la expulsión de Szczesny acabó con su diversión. El portero midió mal al salir a tapar a Mbappé, el jugador más peligroso del Real Madrid, y lo derribó. Vio la roja, que no tenía discusión, después de que Gil Manzano revisara la acción en el VAR, y Flick movió el banquillo. Quitó a Gavi para que Dani Olmo estrenara su nueva ficha después de la decisión del CSD y entre los atacantes que tenía eligió a Lamine para que entrara el portero Iñaki Peña. El entrenador alemán esperó a su futbolista con los brazos abiertos y tuvo unas palabras con él justo después de ser sustituido para darle la enhorabuena y explicárselo.