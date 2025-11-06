El Lech Poznan, rival del Rayo, muestra el precario estadio de los vestuarios de Vallecas: “Es una reliquia del pasado”

No es ningún secreto que el Estadio de Vallecas no es el más moderno del fútbol español. Es algo que vienen denunciando desde hace un tiempo atrás los aficionados del Rayo Vallecano. Las instalaciones están completamente anticuadas, hay escombros en algunas zonas y el aspecto no es el ideal para un estadio de élite. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, confirmó a finales de septiembre que el Gobierno ha ejecutado ya una inversión de dos millones de euros en obras urgentes.

Es algo estrictamente necesario y a lo que se sumará un plan integral de reforma que garantice un futuro estable al equipo conjunto franjirrojo. "Es un proyecto que ya no va a parar. Vamos a seguir invirtiendo para que nunca más sea un estadio que no esté a la altura de su uso", afirmó Paco Serrano. Mientras la reforma llega, los equipos siguen visitando Vallecas y llevándose sorpresas. El último ha sido el Lech Poznan, equipo polaco que se mide al Rayo Vallecano en Conference League y que sorprendió con un vídeo en el que muestra el estado del vestuario visitante de Vallecas.

Así es el vestuario de Vallecas

Uno de los miembros del equipo hace un 'room tour' que no tiene desperdicio ninguno: "Os invito a un rápido recorrido por el vestuario de Vallecas". Desde el primer momento es algo surrealista porque la llave para abrirlo tiene un llavero con la cara de un hombre: "Está custodiado por este señor. Sea quien sea, vamos rápido", señalaba el miembro del club polaco. Nada más entrar hay acumuladas una gran cantidad de cajas de cartón, con lo que también alucina: "Es algo bastante extraño en un vestuario de fútbol, pero el misterio se resuelve rápidamente".

En el interior de las mismas hay botellas de agua, "algo imprescindible". Se toma con humor la forma en la que están colocadas: "Se les puede perdonar". Tras ello, hace una vista más general y sentencia: "¿Cómo es el vestuario? Es una reliquia del pasado, aquí se respira fútbol de antaño. Se ve, se oye y se siente". Sin embargo, lo más sorprendente está en una esquina y es un montón de toallas, cada una de un color. Vallecas es diferente: "Es obligación de cada equipo dejar un juego de toallas para el equipo visitante. Pero esto, queridos aficionados, no lo había visto en ningún estadio".

Sillas de plástico y casi sin iluminación

Las mira perplejo: "Como se suele decir, cada una es de otra parroquia, sin duda es muy pintoresco. No nos reímos de ello, es una especie de folclore". Explica que hay duchas y baños, pero prefiere no enseñarlos. Las perchas son las clásicas que puede haber en cualquier casa española. Sí muestra las camillas, sin ningún lujo: "Quizás no sea mucho espacio, pero se puede dar un masaje a los futbolistas. La sala para los entrenadores también es muy rudimentaria: "Podemos sentirnos como en una fiesta de los años 80", señala.

El motivo es que las sillas son de plástico, como las de las terrazas de los bares, y apenas hay luz: "Nos preguntábamos como encender la luz para enseñarlo algo mejor, pero simplemente no hay luz, no se puede encender", concluía sobre la sala de entrenadores mientras enseñaba más perchas acumuladas encima del armario. Una imagen nada digna para un equipo que compite en Europa y en la élite del fútbol español.

Alerta ultra en Vallecas

Los ultras del Lech Poznan son de los más peligrosos de Europa y preocupan por su choque ideológico con los Bukaneros. Durante la noche previa al partido hubo un herido que tuvo que ser trasladado al hospital, aunque sin gravedad. Un total de ocho vehículos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) ya estaban en los aledaños del estadio desde la noche previa para evitar posibles altercados.

Lo que no evitaron fue una sorprendente imagen. Ultras del conjunto polaco se coló en el Estadio de Vallecas para hacer un grafiti en el interior. Esto, aunque sorprendente, no es algo novedoso porque ya lo han hecho en otras visitas. El vídeo muestra su entrada al estadio y como dibujan con total tranquilidad sin que nadie los vea.