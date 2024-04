Mallorca - Real Madrid: la prueba para Militao

Hoy Mallorca, en nada, el Etihad, para jugarse el pase a las semifinales de la Champions, el lugar donde el Real Madrid, la temporada pasada, se llevó cuatro goles y apenas se enteró del partido. Por eso, el regreso a la titularidad de Militao en Mallorca. Por lo que se juega el Real Madrid en el encuentro de LaLiga antes del Clásico (llegar con ocho puntos de ventaja como mínimo es un seguro de vida) y por lo que le va en el choque del miércoles, una cuenta pendiente. Tchouaméni, que vio amarilla en el Bernabéu, está sancionado y Nacho ha pasado a un segundo plano en los planes de Ancelotti tras una temporada con muchos minutos, pero también muchas irregularidades en su juego. «Ha jugado muchos partidos y ha sido muy importante porque es Nacho, un jugador siempre fiable», aseguraba ayer Carlo Ancelotti. «Cuando tú juegas muchos partidos puede ser que hagas muchos errores también, pero sigue siendo un jugador con mucha confianza, experiencia y personalidad. Ha sido útil, va a ser útil y será útil en los próximos partidos», continuaba.

Pero no en el campo del Manchester City, donde el entrenador quiere dos pesos pesados. Rüdiger, que ya tiene la medida cogida a Haaland y quiere quitarse el mal sabor de boca de no haber jugado el curso pasado y Militao, que apenas ha jugado dos minutos desde que se lesionó y que tiene que enfrentarse el toro más bravo del curso. Por esa razón, el defensa regresa con el objetivo de probarse y estar en condiciones óptimas para ese crucial encuentro en tierras inglesas.

Hoy se mide con Muriqi, que también es un fajador clásico, un delantero de los antiguos, que no da un respiro y se gana el espacio por su físico. Ancelotti no negó cierta preocupación por la exigencia. «Es un pensamiento que tenemos en la cabeza, pero si yo veo bien a un jugador, no pienso en los minutos que lleva o el tiempo fuera. Si yo veo bien a un jugador no voy a contar los minutos que ha jugado», explicaba el entrenador madridista. «Puse en una final de Champions a Khedira, que no había jugado ni un minuto, porque lo veía bien», continuaba. Fue en la final de Lisboa, donde Khedira tampoco hizo un gran partido.

«Militao no puede jugar 90 minutos, pero una buena parte del partido la puede aguantar y lo puede hacer bien», decía Ancelotti. Y si lo hace bien, Carlo no va a dudar ni un segundo (no lo duda ya), de la titularidad del brasileño en Mánchester.

Alineaciones Mallorca - Real Madrid

Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Gío González, Raillo, Valjent, Jaume Costa; Antonio Sánchez, Samu Costa, Manu Morlanes, Dani Rodríguez y Muriqi.

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Fran García; Tchouaméni, Fede Valverde, Modric; Brahim, Bellingham y Vinicius.