Manolo Lama explota tras un gol del Real Madrid en Almería anulado por el VAR

El Real Madrid ganó 1-3 al Almeríay logró un solvente segundo triunfo en LaLiga que le sitúa líder tras la segunda jornada, gracias a un doblete del inglés Jude Bellingham, imparable en ataque, y a un gol del brasileño Vinicius Junior que remontaron en la segunda mitad el tempranero tanto del exmadridista Sergio Arribas para un luchador conjunto andaluz, que nunca se rindió.

Tras el 1-1 al descanso con el tanto de Arribas, al culminar una magnífica contra en el minuto 3, y el primero de Bellingham, tras cazar un rechace en el 19, el inglés remontó para el Madrid con su tercer gol en esta Liga a la hora de juego, cuando cabeceó de espaldas a la portería un gran centro de Kroos ante la fallida salida de Maximiano, mientras que Vinicius hizo el 1-3 definitivo en el 73 con un remate sutil que se coló cerca de la escuadra tras tocar en el local Chumi.

"Nos encontramos con el gol de la ventaja rápido y no pudimos maneter el resultado mucho tiempo. Hicimos un buen partido a pesar del resultado, por eso nos queda un sabor amargo tras plantar cara a un gran equipo que te convierte las ocasiones que tiene y te cambian rápido un partido", dijo en Dazn Robertone, jugador del Almería.

Robertone resaltó las llegadas que tuvo el Almería tras la consigna de su técnico, Vicente Moreno, para generar peligro. "El mister nos ha pedido que intentásemos hacer daño arriba acabando las jugadas. Así tuvimos varias ocasiones y hemos tirado mucho a puerta".

Por último, resaltó el poderío del inglés Jude Bellingham, autor de dos de los tres tantos del Real Madrid, pero ensalzó el colectivo madridista. "No me ha tocado mucho defenderlo pero el Real Madrid tiene muchos jugadores en el medio como arriba que crean mucho peligro. Hoy le tocó a Bellingham convertir los goles pero tienen muchos jugadores que son los mejores individualmente y por eso están donde están".

El partido tuvo de todo, goles, remontada, emoción y también la actuación del VAR, que no vio nada punible en el primer tanto de Bellingham, pero sí en uno que marcó Kroos al final de la primera parte y que finalmente no subió al marcador. Fue tras un pase de Bellingham. Antes había habido un pisotón de Carvajal al robar la pelota. Eso ha hecho estallar a Manolo Lama. "Gol anulado a Kroos. !!!!! Viva el VAR!!!!!!. Vamos no me jodas", ha escrito en las redes sociales.